WhatsApp inova e agora testa chat de voz para grupos de até 32 pessoas

O WhatsApp está sempre em busca de inovações para melhorar a experiência de seus usuários. E agora, a empresa está testando uma nova ferramenta que permite criar um chat de voz com até 32 pessoas. Essa função experimental funciona de maneira diferente das chamadas de voz tradicionais do mensageiro, se assemelhando mais a uma sala de áudio online, como as conversas do Twitter Spaces.

Como funciona o novo chat de voz do WhatsApp

De acordo com o site WABetaInfo, especializado em novidades e atualizações do WhatsApp, o recurso está sendo testado na versão beta 2.23.16.19 do aplicativo para Android. Ainda não há uma data oficial de lançamento para essa função, mas os testes estão em andamento.

Para utilizar o chat de voz, um ícone de ondas sonoras será adicionado, servindo como atalho para abrir um novo chat de voz imediatamente dentro dos grupos. Após a criação do chat, uma interface será exibida no topo da tela, indicando que há uma conversa de voz em andamento. Um ícone de microfone permitirá que o usuário envie mensagens de áudio, e um segundo botão possibilitará sair do chat.

Recursos e funcionalidades do chat de voz

Uma das características interessantes desse novo recurso é que qualquer integrante do grupo poderá entrar no chat de voz. Caso ninguém fale nada dentro do período de 60 minutos, a sala será encerrada automaticamente. No entanto, qualquer pessoa poderá iniciar outro bate-papo a qualquer momento.

O teste está disponível em alguns grupos de conversa, principalmente aqueles com mais de 32 participantes. Essa também é a quantidade máxima de integrantes que os testadores perceberam até o momento. Além disso, os chats de voz são protegidos por criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes possam ouvir o conteúdo transmitido ali.

Diferenças em relação às chamadas de voz tradicionais

Uma diferença relevante em relação às chamadas de voz tradicionais do WhatsApp é que, ao criar um chat de voz, os usuários do grupo não receberão uma notificação de ligação telefônica. Em vez disso, eles receberão um push silencioso que sinalizará a criação do canal de áudio.

Vale ressaltar que esse recurso está em fase de testes e está disponível apenas para alguns usuários que instalaram as versões beta mais recentes do WhatsApp para Android na Play Store. Portanto, ainda não há confirmação de que a função será implantada de forma definitiva na versão final do mensageiro, nem quando isso poderá acontecer.



Nova forma de Interação

É interessante ver o WhatsApp buscando constantemente maneiras de aprimorar a comunicação entre os usuários. O chat de voz para grupos de até 32 pessoas oferece uma nova forma de interação, semelhante às salas de áudio de outras plataformas. A possibilidade de criar chats de voz protegidos por criptografia e a facilidade de entrada e saída dessas conversas são pontos positivos desse novo recurso.

Ainda estamos aguardando mais informações sobre a disponibilidade dessa função para todos os usuários. Enquanto isso, podemos continuar aproveitando as demais funcionalidades do WhatsApp e aguardar ansiosamente por mais atualizações e melhorias que tornem nossa experiência de uso ainda mais completa.