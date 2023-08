WhatsApp lança nova interface para restauração de bate-papos: saiba mais!

O WhatsApp está implementando uma nova atualização através do Programa Beta do Google Play, elevando a versão para 2.23.18.4. A novidade desta atualização? O WhatsApp está lançando uma nova interface para a tela de restauração de conversas, disponível para alguns testadores beta!

Restauração de conversas

Como você pode ter percebido em nossos artigos anteriores, o mensageiro continua introduzindo novas interfaces para várias seções e elementos do aplicativo a fim de melhorar a experiência do usuário e fornecer um aplicativo visualmente atualizado que adere às diretrizes do Material Design 3.

As últimas atualizações em relação à interface foram oferecidas pela atualização WhatsApp beta para Android 2.23.17.16 com a nova visão de chamadas, e a atualização WhatsApp beta para Android 2.23.16.14, que traz notificações redesenhadas.

No entanto, graças às recentes atualizações do WhatsApp beta para Android, o mensageiro também lançou uma nova interface para outra seção do aplicativo:

Conforme você pode ver na captura de tela anexada, o WhatsApp introduziu uma nova interface para a tela de restauração de conversas. Com essas mudanças, o WhatsApp visa tornar essa tela muito mais intuitiva do que no passado, apresentando aos usuários a opção de escolher como desejam restaurar seu histórico de conversas, além de fornecer uma interface redesenhada.

Na verdade, o WhatsApp oferece aos usuários a opção de transferir o histórico de conversas do telefone antigo sem usar o Google Drive, um recurso lançado com a atualização WhatsApp beta para Android 2.23.9.19.

É importante notar que esta atualização também traz um problema com o widget, pois ele não consegue carregar e mostrar as mensagens recentes. Como aconteceu com a atualização WhatsApp beta para Android 2.23.17.13, precisamos esperar por uma nova atualização de correção de bugs para obter uma solução final para este problema.



A nova interface para a tela de restauração de conversas está disponível para alguns testadores beta que instalam as últimas atualizações do WhatsApp beta para Android, e está sendo disponibilizada para ainda mais pessoas nos próximos dias.

Compartilhamento de Histórico Recente

Após a implementação de uma pequena mudança em relação às permissões de grupo, o WhatsApp continua trabalhando em novas funcionalidades para chats de grupos, que serão lançadas em uma futura atualização do aplicativo.

Os usuários que já tiveram a oportunidade de experimentar os canais do WhatsApp podem ter notado que, ao segui-los, eles nunca estão vazios. Há sempre algumas atualizações compartilhadas dentro do canal.

Isso ocorre porque o WhatsApp implementou uma funcionalidade que permite que as mensagens sejam temporariamente armazenadas no servidor por um período máximo de 30 dias. Assim, os novos seguidores podem se atualizar com o conteúdo que possam ter perdido quando não estavam seguindo o canal.

Com a atualização 2.23.18.5 do WhatsApp beta para Android, que está disponível na Google Play Store, descobrimos que uma funcionalidade similar está em desenvolvimento para chats de grupo.

Como você pode ver na imagem acima, o WhatsApp está trabalhando em uma nova configuração para grupos chamada “Compartilhamento de Histórico Recente”. Esta funcionalidade irá compartilhar automaticamente as mensagens enviadas no grupo 24 horas antes de um novo membro entrar.

Esta opção só será acessível aos administradores do grupo quando for lançada em uma futura atualização do WhatsApp. Quando ativada, todos os membros do grupo serão sempre notificados dentro do chat do grupo graças a uma mensagem dedicada.

Na nossa opinião, esta funcionalidade será muito útil para novos membros do grupo. Muitas vezes, quando você entra em um novo grupo, pode não entender o contexto das novas mensagens, especialmente se as mensagens anteriores foram enviadas antes de você se tornar membro do grupo.