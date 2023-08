WhatsApp libera a função Canais para mais países

Em meados de julho, o WhatsApp finalmente liberou a capacidade de criar um canal para usuários em Cingapura e na Colômbia. Com esse recurso, é possível criar um canal de transmissão para compartilhar atualizações com seguidores. Mais recentemente, o WhatsApp compartilhou recentemente um anúncio no Twitter informando que os canais agora estão disponíveis em outros países: Egito, Chile, Malásia, Marrocos, Ucrânia, Quênia e Peru.

Para quem reside em algum desses países, é possível atualizar o aplicativo e notar a guia “Atualizações”, o que significa que já se pode começar a usar os canais. A função está disponível no WhatsApp para aplicativos iOS, Android e Desktop.

Infelizmente, não se sabe quando os canais estarão disponíveis em mais países. Parece que o WhatsApp está gradualmente lançando os canais para outros países, pelo menos uma vez por mês. Com base nesse padrão, um lançamento mais amplo pode acontecer ao longo do próximo mês.

A novidade promete trazer uma nova forma de se comunicar dentro do app usando o conceito de “um para muitos”, o que quer dizer que um usuário vai poder se comunicar com várias pessoas de uma vez, mas sem a possibilidade de resposta por parte do destinatário.

O Canal pode ser um substituto para a função de listas de transmissão e também é uma forma do app rivalizar com o Telegram. A ferramenta pode ser boa para empresas que usam o WhatsApp para vender e realizar promoções ou, talvez, influencers que usam a plataforma para se comunicar.

Novo design para mais beta testers

Nas últimas semanas, o WhatsApp lançou diversas atualizações para a interface do aplicativo nas versões mais recentes do WhatsApp beta para Android. Entre elas, estão uma barra de navegação na parte inferior da tela, botão de ação flutuante redesenhado, alertas com balões arredondados, entre outras novidades. Agora, com a atualização 2.23.15.24 do WhatsApp beta para Android, mais pessoas estão testando essa atualização.

Essas novidades foram desenvolvidas para adequar o aplicativo às diretrizes do Material Design 3. O Material Design é um guia elaborado pelo Google feito para os designers de aplicativos. A ideia é que ele sirva como um norte para design visual, de animação e interação entre os apps e o sistema Android, garantindo que eles sigam um padrão entre si, além de estarem mais coesos com as formas apresentadas pelo próprio sistema operacional.

Outra atualização que surgiu para atualizar a interface do app com esse objetivo é a de número 2.23.16.5, já disponível para testes no WhatsApp beta para Android. Trata-se da barra de pesquisa redesenhada, como é possível ver na captura de tela ao lado, feita pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o WhatsApp.



Além disso, a nova interface redesenhada agora também está disponível para outras barras de pesquisa implementadas no aplicativo, como a da tela de configurações e durante a busca de mensagens em uma conversa.

No entanto, esta não é a única novidade encontrada na atualização. Uma nova cor branca foi implementada nos itens colocados na barra superior do aplicativo, que está disponível na mesma atualização para alguns beta testers sortudos.

Atualização traz recurso para grupos

Já a atualização 2.23.16.3 do WhatsApp beta para Android traz um recurso que permite a beta testers criarem um novo grupo enquanto encaminha uma mensagem. Ao clicar em encaminhar mensagem, um novo ícone “criar grupo” aparece no topo da tela de encaminhamento e permite que os usuários criem um grupo rapidamente.

Depois de selecionar essa opção, os usuários serão solicitados a selecionar alguns participantes para adicionar ao novo grupo. Após a criação do grupo, a mensagem será encaminhada automaticamente para o mesmo.

Este novo processo não só ajuda os usuários a economizar tempo, mas também oferece uma boa oportunidade para os usuários criarem grupos com base em ocasiões específicas.