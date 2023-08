WhatsApp muda tela de configurações no beta do iOS

O WhatsApp segue trazendo alterações no layout do aplicativo tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Agora, os usuários do programa de testes para aparelhos iPhone podem testar uma tela de configurações mais simples, como mostra a atualização 23.17.1.70 do WhatsApp beta para iOS. A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app.

Como mostra a captura de tela ao lado, disponibilizada pelo portal, a página de configurações foi completamente redesenhada. A guia de configurações foi substituída por uma nova guia chamada “Você” que exibe a foto de perfil do usuário (quando disponível), o que pode ser útil quando o recurso de múltiplas contas estiver disponível no iOS, ajudando o usuário a saber qual conta está logada de imediato.

O WhatsApp também introduziu três novos pontos de entrada para destacar melhor as seções mais importantes do aplicativo, permitindo fácil acesso às configurações de privacidade, lista de contatos e o próprio perfil. Além disso, um novo atalho colocado sobre a foto do perfil permite visualizar e compartilhar o QR Code pessoal.

A nova página de configurações confirma o compromisso do WhatsApp de dar ao aplicativo uma aparência nova e melhor. Outras mudanças no layout do app também estão sendo testadas, como a remoção dos dois pontos de entrada associados a listas de transmissão e novos grupos, com o objetivo de desobstruir a interface da tela inicial.

Grupos de anúncios ganham enquetes

Expandindo mais os serviços disponíveis na aba Comunidades, o WhatsApp começou a testar o uso de enquetes nos grupos de anúncios em Comunidades. O recurso, disponível na atualização 23.17.1.75 do WhatsApp beta para iOS, já tinha sido liberado para Comunidades, com exceção dos grupos de anúncios porque teria exposto os números de telefone das pessoas que votaram na enquete.

LEIA MAIS: WhatsApp apresenta novos recursos de Comunidades no beta de iOS

Graças à opção de privacidade do número de telefone, o WhatsApp melhorou esse recurso e finalmente foi lançado para testes no iOS. Os administradores da comunidade podem criar e compartilhar enquetes nos grupos de anúncios da comunidade, mas é importante observar que esse recurso só pode estar disponível em grupos de anúncios da comunidade de tamanho específico, que não pode exceder 1.024 participantes.

Há uma possibilidade de que esta limitação possa ser removida no futuro, mas ao oferecer um recurso que permite aos administradores da comunidade criar e compartilhar enquetes dentro dos grupos de anúncios da comunidade, o WhatsApp já permite aos administradores da comunidade uma nova ferramenta para interagir com os membros.



Você também pode gostar:

Através de enquetes, os administradores podem fazer perguntas e envolver a comunidade em decisões específicas. É importante destacar que esse recurso está alinhado com a opção de privacidade do número de telefone, portanto, participar de uma enquete nunca exporá seu número de telefone, pois ele permanece oculto por padrão.

Edição de legenda de mídia

O recurso de edição de mensagens ganhou um upgrade e alguns usuários de iPhone e aparelhos Android já podem editar a legenda de uma mídia enviada. A novidade começou a ser lançada para os usuários do aplicativo oficial do WhatsApp e, dentro de algumas semanas, deve estar disponível todos.

Para quem quiser testar o recurso, basta tocar e segurar uma mensagem recente com legenda para descobrir se o recurso já está habilitado para sua conta do WhatsApp. Com o novo recurso, agora é possível editar legendas de vídeos, GIFs e documentos, desde que isso seja feito em até 15 minutos após o envio da mensagem.

Até recentemente, esse recurso limitava-se exclusivamente a mensagens de texto. No entanto, graças às atualizações mais recentes, o recurso foi finalmente estendido também às mensagens de mídia.

A introdução da edição de mensagens no WhatsApp permite aos usuários corrigir erros e melhorar sua comunicação, melhorando a experiência geral de bate-papo. Ao estender esse recurso a imagens, vídeos, GIFs e documentos, o WhatsApp permite aos usuários aprimorar a clareza e o contexto dessas mensagens mesmo após o envio, garantindo a melhor experiência de comunicação. É importante ressaltar que a edição de uma mensagem com legenda só pode ser feita no dispositivo de onde a mensagem original foi enviada.