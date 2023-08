WHATSAPP não mais vai diminuir a QUALIDADE de Fotos e Vídeos

Os usuários do WhatsApp podem comemorar, porque agora ele não vai mais diminuir a qualidade de fotos e vídeos. Essa é uma ferramenta que está sendo testada na versão beta para Android 2.23.28.12. Portanto, vem entender neste artigo o que há de novo.

Está sendo lançada uma nova atualização para o WhatsApp por meio do Programa Beta do Google Play, a versão 2.23.18.12. Assim, a empresa está trabalhando para resolver reclamações dos usuários, sendo uma delas a diminuição da qualidade de fotos e vídeos enviados.

É muito comum que os usuários deixem de compartilhar fotos e vídeos no WhatsApp pela qualidade que eles são recebidos. Afinal, há uma perda de qualidade, principalmente quando a troca é entre um Android e um iPhone.

WhatsApp não vai diminuir a qualidade de fotos e vídeos

Com a notícia que o WhatsApp não vai mais diminuir a qualidade de fotos e vídeos, os usuários ficaram animados. Porém, ainda não há uma previsão para quando o recurso estará disponível para todos.

O recurso se chamará “fotos e vídeos com qualidade original” e ainda está em desenvolvimento pela equipe do WhatsApp. Dessa forma, eles estão trabalhando para trazer um recurso em que as fotos e vídeos enviados mantenham a qualidade original durante o compartilhamento.



Até o momento não adianta fazer a instalação da nova versão, porque o recurso está em desenvolvimento, ou seja, não está pronto. Há alguns testadores beta, mas que ainda estão com prévias do que será a função.

Vídeos e fotos com qualidade original

A atualização beta do WhatsApp para Android 2.23.12.13 tem o recurso que mais chama a atenção dos usuários, que é o de não diminuir a qualidade de fotos e vídeos. Portanto, eles poderão enviar fotos e vídeos com alta qualidade.

Finalmente os usuários poderão compartilhar suas fotos e vídeos com mais qualidade do que antes. Assim, essa melhoria é muito bem-vinda para acabar com a sensação de frustração das pessoas.

Com o recurso, as fotos não perdem a qualidade e nem a clareza de detalhes. Então, os usuários podem ter a foto que desejaram em seu celular e prontos para compartilhar em suas redes sociais.

Para entender, antes do recurso, o WhatsApp fazia uma leve compressão nessas imagens, mesmo que a resolução fosse preservada. Portanto, dentro de seus limites pequenos ajustes eram feitos.

Graças a atualização beta do WhatsApp para a versão Android 2.23.18.12, o app não vai diminuir a qualidade de fotos e vídeos. Ou seja, em breve seus arquivos compartilhados vão permanecer com a capacidade original.

Nova função do WhatsApp

O WhatsApp está trabalhando há um tempo no recurso para que os conteúdos sejam enviados com a mesma qualidade. Assim, ele estará disponível no seletor de documentos em que os usuários poderão pegar arquivos de sua galeria para compartilhar.

Em resumo, o WhatsApp não vai diminuir a qualidade de fotos e vídeos porque elas serão compartilhadas como documentos, que é uma função que mantém a resolução original dos arquivos.

Sem dúvidas essa é uma grande notícia para os usuários, em especial, aqueles que usam a ferramenta para trabalho, como designer e fotógrafos. Afinal, além de ter um compartilhamento mais simples, não prejudicará a qualidade do material audiovisual.

Fique atento às novidades, porque o WhatsApp não vai diminuir a qualidade de fotos e vídeos

Como dito anteriormente, ainda não há uma previsão de quando o recurso estará disponível para os usuários, mas certamente a empresa fará o anúncio, já que é uma funcionalidade muito desejada por todos.

Acompanhe também o portal porque anunciaremos quando o WhatsApp parar de diminuir a qualidade de fotos e vídeos. Portanto, poderá compartilhar todos os seus conteúdos sem a preocupação deles ficarem menores.

Dica extra: como enviar fotos com qualidade no WhatsApp?

Mesmo que o recurso ainda não tenha sido lançado, é possível enviar pelo WhatsApp fotos e vídeos com mais qualidade. Então, veja abaixo como fazer isso:

Ao clicar no + não selecione fotos e vídeos;

Clique na opção documento;

Selecione a imagem ou vídeo desejada;

Compartilhe com seus contatos.

Ao usar a ferramenta documentos, suas fotos e vídeos ficam com mais qualidade ao serem baixadas pelos usuários. Inclusive, com ela é possível enviar conteúdos maiores do que os aceitos pela plataforma. Portanto, teste esse truque até que a ferramenta seja disponibilizada para todos.