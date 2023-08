WhatsApp quer deixar usuário fazer figurinhas com IA

Uma das novidades que o WhatsApp está trabalhando agora é uma funcionalidade que permite criar figurinhas automaticamente usando inteligência artificial (IA). Na atualização 2.23.17.14 do WhatsApp beta para Android, o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do aplicativo, revelou que um pequeno grupo beta testers já estão experimentando e compartilhando adesivos de IA.

Como você pode ver nesta captura de tela feita pelo WABetaInfo, um novo botão “Criar” pode estar disponível ao abrir o teclado na guia de adesivos. Ao selecionar esta opção, o usuário será solicitado a inserir uma descrição usada para gerar um adesivo. O WhatsApp apresentará um conjunto de figurinhas de IA geradas pela descrição inserida anteriormente e o usuário poderá compartilhar qual figurinha compartilhar na conversa.

Tecnologia de IA é da própria Meta

Todos os adesivos são gerados usando uma tecnologia segura oferecida pela Meta. A empresa diz que o usuário está sempre no controle dos adesivos gerados pela IA e, caso considere um adesivo inapropriado ou prejudicial, ele pode denunciá-lo à Meta.

Além disso, é importante observar que esse recurso é opcional e os adesivos AI são facilmente reconhecíveis. Isso significa que o destinatário pode entender quando um adesivo foi gerado pela tecnologia AI da Meta.

O recurso traz algumas vantagens para a experiência do usuário. Ao inserir uma descrição para gerar adesivos de IA, os usuários podem criar adesivos altamente personalizados e relevantes para seus interesses, experiências ou conversas.

Esse nível de personalização pode aprimorar a experiência geral de mensagens e tornar as conversas definitivamente mais envolventes. Além disso, os usuários não precisam ter habilidades avançadas de design ou acesso a ferramentas externas, pois podem simplesmente inserir uma descrição para acionar a geração de adesivos relacionados a esses termos.

Começam testes de recursos para Comunidades

O WhatsApp já havia divulgado que estava desenvolvendo um novo recurso para comunidades: os grupos pendentes. Com esse recurso, todos podem recomendar novos grupos para adicionar às comunidades, dando aos membros a oportunidade de enriquecer a comunidade com novos grupos com interesses semelhantes. A atualização 2.23.17.15 do WhatsApp beta para Android mostra que o recurso já começou a ser testado.



Você também pode gostar:

Uma nova seção está disponível para os administradores da comunidade, onde serão listados todos os grupos sugeridos pelos membros da comunidade. Para sugerir um grupo, os membros da comunidade precisam apenas abrir a tela da comunidade exibindo todos os seus grupos e podem adicionar um novo usando o botão designado. Esses grupos precisam receber aprovação dos administradores antes de serem adicionados à comunidade.

LEIA MAIS: Como entrar no pelo WHATSAPP Computador/notebook?

O recurso foi desenvolvido para ajudar os administradores da comunidade a tornar seus grupos ainda melhores, permitindo que os membros da comunidade trabalhem juntos. Depois que uma sugestão para um novo grupo é aprovada, o grupo é automaticamente incluído na comunidade e seus membros também passam a fazer parte da comunidade.

Dessa forma, os administradores podem aumentar facilmente suas comunidades graças aos novos grupos. No entanto, é importante observar que os novos membros da comunidade terão a opção de decidir em quais outros grupos eles gostariam de ingressar, pois esse processo não é automático.

Exemplos de Comunidades

O WhatsApp vem apostando em mais funções para as Comunidades em busca de fazer o recurso mais relevante. O app tem planos de oferecer aos usuários exemplos práticos de como criar uma comunidade em sua plataforma, de acordo com a atualização 2.23.17.2 do WhatsApp beta para Android.

A página da comunidade apresenta um novo recurso chamado “Ver exemplos da comunidade”. Por meio desse recurso, os usuários receberão orientações sobre como criar uma comunidade no WhatsApp e como adicionar ou ingressar em grupos. O WhatsApp também sugere como alcançar novos membros usando o grupo de anúncios da comunidade para compartilhar facilmente atualizações importantes.

O recurso tem um objetivo claro: incentivar os usuários a explorar comunidades, que reúnem pessoas com interesses semelhantes. Ao oferecer exemplos de como criar e ingressar em uma comunidade, o WhatsApp pode finalmente convencer mais usuários a experimentá-lo. Esse recurso já está sendo testado.