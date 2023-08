WhatsApp quer mudar como enviamos fotos de visualização única

O WhatsApp está trabalhando em mudanças para a visualização única de imagens e vídeos. A ideia em que os desenvolvedores estão explorando é uma nova maneira de definir fotos e vídeos para visualização única. Atualmente, há um ícone na barra de legenda que permite aos usuários definir a mídia como visualização uma vez.

Mas a atualização 2.23.18.3 do WhatsApp beta para Android indica que os usuários devem pressionar e segurar o botão enviar e aí então definir a imagem como uma mensagem de visualização única. Após pressionar e segurar, um novo menu aparecerá, permitindo ao usuário optar por enviar a imagem como uma mensagem de visualização única.

LEIA MAIS: WhatsApp quer deixar usuário fazer figurinhas com IA

De acordo com o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, essa mesma ação se aplica aos vídeos, mas o portal alerta que não é possível enviar GIFs no modo visualizar uma vez, mesmo com o menu de nova mensagem. No entanto, não se excluí a possibilidade de o WhatsApp permitir que os usuários enviem GIFs neste modo, já que o recurso visualizar uma vez ainda passará por testes no futuro.

Ainda segundo o site, as melhorias nos botões de envio são necessárias porque o WhatsApp planeja estender o recurso de visualização única para outros tipos de mídia, como mensagens de texto e de áudio. Além disso, esta será a forma mais conveniente de enviar qualquer tipo de mensagem de visualização única.

Tela de chamadas

O WhatsApp continua trabalhando para trazer ainda mais melhorias às chamadas. Depois de liberar a capacidade de agendar chamadas em grupo para alguns beta testers, o WhatsApp agora está se concentrando na introdução de ferramentas adicionais para facilitar a transição para chamadas em grupo. Na atualização 2.23.17.16 do WhatsApp beta para Android, uma nova interface de chamada é apresentada.

Como visto na captura de tela ao lado feita pelo WABetaInfo, a visualização inferior agora inclui o tipo de chamada e destaca que ela é criptografada de ponta a ponta. Mas isso não é tudo: a mudança mais significativa envolve um novo botão que permite adicionar facilmente um ou mais contatos à chamada atual. Anteriormente, esse recurso não estava disponível diretamente na visualização inferior e não era imediatamente visível.

Graças à capacidade de adicionar instantaneamente um contato à chamada, o WhatsApp adiciona outra melhoria à experiência do usuário durante as chamadas. As mudanças referentes à nova interface de chamadas economizam tempo e destacam ainda mais a opção de adicionar novas pessoas à chamada em andamento, mesmo que ela tenha sido iniciada com apenas um contato.



Você também pode gostar:

O WABetaInfo afirma que muitas pessoas costumavam interromper a chamada atualmente ativa e iniciar uma nova com contatos adicionais, algo que justifica ainda mais a adesão dessa funcionalidade.

Mais recursos para comunidades

O WhatsApp já começou a lançar um recurso que permite aos membros da comunidade reagir às mensagens compartilhadas em grupos de anúncios. No entanto, os grupos de anúncios da comunidade ainda carecem de algumas funcionalidades, como a capacidade de compartilhar enquetes. Finalmente, depois de instalar a atualização 2.23.17.22 do WhatsApp beta para Android, o app está lançando esse recurso para alguns beta testers.

O WhatsApp finalmente introduziu o ponto de entrada na planilha de compartilhamento de bate-papo para criar uma enquete para grupos de anúncios da comunidade. Esse recurso pode estar visível apenas nos grupos de anúncios da comunidade com um determinado tamanho. Na verdade, só pode funcionar com grupos de anúncios comunitários com menos de 1.024 participantes

Com a capacidade de criar enquetes no grupo de anúncios da comunidade, o WhatsApp oferece aos administradores da comunidade uma ferramenta adicional para interagir com os membros da comunidade. Através de enquetes, os administradores da comunidade podem fazer perguntas e envolver a comunidade em determinadas decisões.

É muito importante destacar que esse recurso é compatível com a opção de privacidade do número de telefone. Isso significa que votar em uma enquete nunca revelará seu número de telefone, pois ele fica oculto por padrão.