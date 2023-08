WhatsApp revoluciona interação em grupos com novo recurso de enquetes!

O WhatsApp acaba de lançar uma nova atualização através do programa beta do TestFlight, elevando a versão para 23.17.1.75. A versão marcada dentro das Configurações do WhatsApp é 2.23.17.75 e a compilação do TestFlight é 23.17.1 (508474174).

Novidades desta atualização

O WhatsApp está disponibilizando uma nova função para compartilhar enquetes dentro de grupos de anúncios comunitários e ela já está disponível para alguns testadores beta!

Perguntas Comuns

Pergunta Resposta Nome da função? Enquetes – grupos de anúncios comunitários Status? Sendo lançada Compatibilidade? O WhatsApp beta para iOS 23.17.1.75 é marcado como uma atualização compatível, mas alguns usuários podem ter acesso à mesma função instalando a atualização anterior. Tenho a mesma versão, mas não tenho essa função. Por quê? Essa função está disponível para alguns testadores beta e será lançada para mais pessoas nos próximos dias. Notícias anteriores? O WhatsApp está lançando uma nova interface para as configurações do aplicativo, juntamente com uma guia de perfil!

Enquetes

Em um artigo anterior sobre a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.17.22, anunciamos que uma nova função para comunidades estava disponível para alguns testadores beta: enquetes. Anteriormente, essa função não estava disponível nos grupos de anúncios comunitários, pois exporia os números de telefone das pessoas que votassem na enquete.

Graças à opção de privacidade do número de telefone, o WhatsApp aprimorou essa função e finalmente a lançou no WhatsApp beta para Android. Após instalar a atualização mais recente do WhatsApp beta para iOS 23.17.1.75 pelo aplicativo TestFlight, alguns testadores beta podem experimentar as mesmas melhorias!

Os administradores de comunidades podem criar e compartilhar enquetes dentro de seus grupos de anúncios comunitários, pois essa função agora está disponível para testadores beta. Para utilizar essa função, basta abrir o grupo de anúncios comunitários e selecionar a opção de enquete na caixa de compartilhamento de chat. É importante ressaltar que essa função pode estar disponível apenas em grupos de anúncios comunitários de um tamanho específico, como grupos com menos de 1024 participantes. No entanto, não excluímos a possibilidade de que essa limitação seja removida no futuro.



Ao oferecer uma função que permite que os administradores de comunidades criem e compartilhem enquetes dentro dos grupos de anúncios comunitários, o WhatsApp fornece uma nova ferramenta para que os administradores possam interagir com os membros. Através das enquetes, os administradores podem fazer perguntas e envolver a comunidade em decisões específicas. É importante destacar que essa função está alinhada com a opção de privacidade do número de telefone, portanto, participar de uma enquete nunca exporá o seu número de telefone, pois ele permanece oculto por padrão.

A função de compartilhar enquetes dentro dos grupos de anúncios comunitários está disponível para alguns testadores beta que instalaram a atualização mais recente do WhatsApp beta para iOS pelo aplicativo TestFlight e será lançada para ainda mais pessoas nas próximas semanas.

