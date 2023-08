WhatsApp SEM número de celular? Veja como será daqui pra frente

O aplicativo de mensagens WhatsApp divulgou recentemente que planeja eliminar o uso de números de celular, o que tem gerado incertezas entre os usuários. A ideia de como os celulares continuariam a funcionar nesse cenário é intrigante.

Entretanto, fica evidente que uma mudança substancial está à vista por parte da plataforma de mensagens. Isso realmente aponta para o fim dos tradicionais números. Então, se quer mais detalhes sobre a questão do WhatsApp sem número, continue com a leitura.

Fim dos números de celular no WhatsApp

O WhatsApp tomou a decisão de prescindir dos números de celular em meio à sua posição proeminente como um dos aplicativos de mensagens mais proeminentes no Brasil. Ele é amplamente usado para se comunicar através de mensagens escritas, áudios e vídeos. Além disso, viabiliza chamadas de voz e vídeo.

Estas interações dependem da identificação dos contatos através dos números telefônicos. No entanto, a empresa está em vias de substituir tal mecanismo.

Nesse contexto, surgem questionamentos sobre como as trocas de mensagens se darão caso os números tradicionais sejam efetivamente descartados. A empresa, ao introduzir essa novidade, certamente contemplou uma solução.

Em lugar dos números, a plataforma planeja lançar uma atualização que permitirá a identificação dos contatos através de usernames exclusivos. Importante notar que essa transição encontra-se em fase de testes, sendo que em alguns dispositivos móveis já está em operação.

Os usuários participantes do programa de testes do WhatsApp Beta estão conduzindo essas avaliações. Isso possibilita aos desenvolvedores aprimorar as inovações e identificar eventuais falhas e desafios presentes na nova versão.



Mais detalhes sobre a mudança

Essa transformação objetiva, primordialmente, proporcionar aos usuários maior privacidade e segurança. A abordagem almeja ocultar o número de telefone dos usuários, de modo que indivíduos fora da lista de contatos não terão acesso a tais informações.

Em síntese, quando a comunicação for com um desconhecido, apenas o username da pessoa será visível, de maneira recíproca. O mesmo se aplica com o username será exibido, ao invés do número de celular.

Isso previne que dados pessoais, como o número de telefone, sejam expostos na tela. Essa funcionalidade não é inteiramente nova, pois já encontra aplicação em outros apps, notavelmente nas redes sociais, como exemplificado pelo Instagram, o que tende a atenuar as apreensões do público do WhatsApp.

Em suma, esse será o funcionamento do sistema. Contudo, é pertinente esclarecer que os números de celular não serão eliminados, visto que são ativos pertencentes às operadoras de telecomunicação.

A mudança reside no fato de que o número de celular não será mais publicamente acessível para indivíduos que não fazem parte da lista de contatos. Na ocasião em que um novo contato for salvo, somente o username será exibido.

Quando essa função será atualizada?

Quanto à disponibilidade desta funcionalidade, é aconselhável verificar se a atualização já foi implementada no seu aplicativo. Afinal, agora você compreende como se dará o “possível fim dos números de celular”.

Alguns aplicativos já incorporaram essa função automaticamente. Para testar se a sua versão foi atualizada, tente enviar ou responder uma mensagem para um contato, loja ou estabelecimento com o qual tenha interagido por meio de um link ou após contato para obtenção de informações.

Em seguida, acesse o novo chat e clique nos três pontos, selecionando a opção “Salvar Contato”. Nessa tela, você notará que apenas o username do contato é exibido.

Assim, basta confirmar o salvamento do contato, evitando a necessidade de digitar manualmente o nome da pessoa ou estabelecimento. Caso as informações mencionadas se confirmem durante esse teste, significa que o seu aplicativo já foi atualizado para a nova versão, onde o número de telefone será substituído pelo username.