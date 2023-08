Whatsapp SURPREENDE e lança BATE PAPO com ÁUDIO! Como Funciona?

O WhatsApp está implementando uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play, elevando a versão para 2.23.16.19. O que há de novo nesta atualização? O WhatsApp está implementando bate-papos por voz, um novo recurso para se comunicar em seus grupos, e está disponível para alguns testadores beta!

BATE-PAPOS POR VOZ no Whatsapp

Foi lançada a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.7.12, com implementação de um novo recurso em desenvolvimento: bate-papos de áudio. Com esse recurso, o WhatsApp tem planos de oferecer aos participantes do grupo uma nova maneira de iniciar chamadas de voz.

Como mostrado na captura de tela acima, um novo ícone de forma de onda de voz pode ser visível dentro de um bate-papo em grupo, caso o recurso esteja habilitado para a conta e seja compatível com o grupo. Ao tocar neste ícone, o bate-papo por voz inicia automaticamente e uma interface dedicada aparecerá. Qualquer pessoa no bate-papo em grupo pode entrar no bate-papo por voz a qualquer momento e começar a falar.

É importante notar que os bate-papos por voz só são acessíveis a certos grupos. Eles podem estar disponíveis em grupos com mais de 32 participantes (embora apenas até 32 participantes possam se juntar a um bate-papo de voz). No entanto, vale ressaltar que essa configuração pode variar dependendo do usuário.

VANTAGENS DOS BATE-PAPOS POR VOZ no Whatsapp

A principal vantagem dos bate-papos por voz é que eles permitem iniciar uma chamada sem tocar o telefone de cada participante do grupo. Ainda assim, cada participante do grupo receberá uma notificação push silenciosa quando um novo bate-papo por voz for criado em seus grupos, e o ícone do grupo exibirá uma pequena miniatura representando um bate-papo por voz dentro da lista de bate-papo. É importante destacar que os bate-papos por voz também são protegidos por criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes de uma chamada de voz possam ouvir seu conteúdo.

A capacidade de iniciar bate-papos por voz está disponível para alguns usuários que instalam as últimas atualizações do WhatsApp beta para Android da Google Play Store, e está sendo disponibilizada para ainda mais pessoas nos próximos dias. No entanto, isso aparece como um lançamento mais amplo, então alguns usuários da versão estável do aplicativo podem ser capazes de experimentar o mesmo recurso.