WhatsApp testa iniciar chamadas em grupo com 15 participantes

Em abril de 2022, o WhatsApp anunciou grandes chamadas em grupo, mencionando a capacidade de fazer chamadas em grupo com até 32 participantes. Em novembro de 2022, Mark Zuckerberg também compartilhou informações semelhantes sobre esse recurso, anunciando que a chamada para 32 pessoas estava finalmente disponível para todos.

No entanto, até hoje, as pessoas só podiam iniciar uma chamada em grupo com até sete contatos. Graças à atualização 2.23.15.14 do WhatsApp beta para Android, o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo, descobriu que agora é possível iniciar chamadas com até 15 pessoas no WhatsApp.

Anteriormente, iniciar uma chamada em grupo no WhatsApp era limitado a apenas sete pessoas, o que poderia ser restritivo em determinadas situações. Na verdade, depois de convidar até sete pessoas para sua chamada em grupo, outras pessoas podem ser adicionadas à chamada posteriormente.

Agora, ao criar uma nova chamada em grupo, os beta testers podem escolher até 15 pessoas para participar. Como sempre, mais pessoas poderão entrar na chamada a qualquer momento após o início.

É importante destacar que, embora o número de pessoas que você pode escolher para a chamada inicial tenha mudado e melhorado para 15, as chamadas em grupo ainda podem acomodar até 32 pessoas no total. Esta atualização se concentra principalmente em aumentar a conveniência de selecionar participantes durante o processo de criação da chamada em grupo.

Melhorias na interface

O WhatsApp continua trabalhando para melhorar a interface do aplicativo. Depois de instalar a atualização 2.23.15.21 do WhatsApp beta para Android, alguns usuários podem experimentar uma interface aprimorada para a tela de notificações de segurança.

Como você pode ver na captura de tela feita pelo WABetaInfo, uma nova interface para a seção de notificações de segurança aparece. A nova interface inclui um cabeçalho redesenhado que reforça ainda mais a noção de segurança. Além disso, a lista visível nesta seção foi redesenhada para oferecer uma experiência mais amigável.



O WABetaInfo aponta que a atualização vem com alguns problemas conhecidos e críticos, incluindo falhas importantes. Especificamente, alguns usuários tiveram travamentos ao tentar abrir o teclado de emojis durante as conversas. Além disso, há relatos de que alguns usuários não conseguem reagir a mensagens com emojis depois de pressionar o botão “mais” na bandeja de reação. Além disso, alguns usuários encontraram uma falha ao configurar seus avatares, acessar a tela de privacidade e adicionar texto sobre imagens usando o editor de desenho.

Novos usos para reações

O WhatsApp está dando novas oportunidades para os usuários usarem o recurso de reações. Na atualização 2.23.15.13 do WhatsApp beta para Android, já é possível reagir a mensagens dentro de grupos de anúncios da comunidade.

Conforme noticiado pelo WABetaInfo, essa funcionalidade ainda mantém a privacidade do número de telefone de quem reagiu, que fica oculto de outros membros da comunidade para que as reações não revelem seu número de telefone.

O site, no entanto, destaca que pode haver algumas limitações temporárias no uso desse recurso, pois pode não estar disponível em grandes comunidades. Especificamente, alguns usuários podem não conseguir reagir a mensagens compartilhadas em grupos de anúncios da comunidade que excedam 1.024 participantes, mesmo que o recurso esteja disponível para suas contas.

Já a atualização 2.23.15.18 do WhatsApp beta para Android mostrou o desenvolvimento de um recurso de reação a mensagens para os canais. Isso foi descoberto a partir da implementação de uma nova seção chamada “Configurações do canal”.

Nesta seção, os administradores poderão gerenciar determinadas opções para seus canais. Especificamente, o WhatsApp planeja permitir que os administradores do canal gerenciem quais reações os seguidores podem enviar ao canal.

No caso de reações às mensagens compartilhadas em grupos de anúncios da comunidade, a novidade pode ajudar o administrador a coletar comentários sobre as atualizações que eles compartilham.

Mas o mesmo recurso sendo disponibilizado aos canais pode ser uma faca de dois gumes. Como os canais parecem ser usados para uma relação mais séria, permitir qualquer emoji como reação pode ser algo que prejudique a comunicação. Talvez por já prever isso, o WhatsApp deu a opção de configurar quais reações poderão ser usadas.