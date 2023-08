WhatsApp testa múltiplas contas no mesmo app

O WhatsApp já começou a testar o recurso de múltiplas contas, que permite aos usuários adicionar mais contas ao mesmo aplicativo do WhatsApp. A novidade foi revelada pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do app, que divulgou a atualização 2.23.17.8 do WhatsApp beta para Android.

O sistema vai funcionar de forma parecida com o que é feito nos apps do Facebook e do Instagram, como se vê na captura de tela feita pelo WABetaInfo. O usuário poderá adicionar uma nova conta tocando no ícone de seta ao lado do botão do código QR. No mesmo menu, também é possível mudar para uma conta diferente. Quando se adiciona uma nova conta, ela permanece no seu dispositivo até que o usuário decida sair dela.

Esse novo recurso ajuda as pessoas a manter seus bate-papos privados, conversas de trabalho e outros bate-papos em um único aplicativo. Ele mantém suas conversas separadas, juntamente com notificações, e permite que o usuário alterne entre contas sem precisar de diferentes dispositivos ou aplicativos paralelos.

O recurso também facilitará o uso de várias contas no mesmo dispositivo. Em vez de configurar diferentes contas do WhatsApp separadamente em cada dispositivo, você pode usar um aplicativo no dispositivo principal para acessar e alternar entre suas contas.

Problemas com a atualização

A atualização de múltiplas contas, no entanto, também trouxe problemas para o aplicativo. Mais especificamente, com o widget do app. Segundo o WABetaInfo, depois de instalar a atualização, muitos usuários reclamaram do widget do aplicativo, pois não estava carregando e não conseguiu exibir a lista das últimas mensagens recebidas.

Isso significa que quem tinha um atalho do WhatsApp na tela inicial do smartphone, facilitando o acesso sem precisar abrir o app, não conseguia utilizar o aplicativo dessa forma. Reiniciar o dispositivo não resolveu o problema, então os usuários tiveram que esperar por uma nova atualização para corrigir o bug, que foi lançada dois dias depois.

Recurso para Comunidades

O WhatsApp continua trabalhando para melhorar o recurso de Comunidades adicionando mais aprimoramentos. Recentemente, o WhatsApp também lançou para testes um recurso para as Comunidades para usuários de Android. Disponível na atualização 2.23.17.6 do WhatsApp beta para Android, a novidade traz um novo design para a tela de informações da comunidade.



Ao abrir uma comunidade na guia de comunidades, o WhatsApp apresenta uma nova tela de informações. A nova seção apresenta duas guias para permitir que os usuários visualizem rapidamente as informações da comunidade e os anúncios. Além disso, alguns usuários podem obter uma opção “Gerenciar membros” para obter rapidamente uma lista de todos os membros da comunidade para promovê-los, rebaixá-los ou removê-los da comunidade.

Essa mudança não parece ser muito significativa, mas pode contribuir para aprimorar o aplicativo ao ser somada com outras alterações. Apresentando uma nova tela para visualização de informações da comunidade, o WhatsApp visa fornecer aos usuários uma ferramenta adicional de acesso rápido aos detalhes, tornando a interface da comunidade mais clara para novas pessoas que desejam explorar as comunidades do WhatsApp.

Exemplos de Comunidades

A nova tela de informações é só mais um exemplo de como o WhatsApp continua trabalhando para melhorar o recurso de Comunidades adicionando mais aprimoramentos. O WhatsApp tem planos de oferecer aos usuários exemplos práticos de como criar uma comunidade em sua plataforma, de acordo com a atualização 2.23.17.2 do WhatsApp beta para Android.

A página da comunidade apresenta um novo recurso chamado “Ver exemplos da comunidade”. Por meio desse recurso, os usuários receberão orientações sobre como criar uma comunidade no WhatsApp e como adicionar ou ingressar em grupos. O WhatsApp também sugere como alcançar novos membros usando o grupo de anúncios da comunidade para compartilhar facilmente atualizações importantes.

O recurso tem um objetivo claro: incentivar os usuários a explorar comunidades, que reúnem pessoas com interesses semelhantes. Ao oferecer exemplos de como criar e ingressar em uma comunidade, o WhatsApp pode finalmente convencer mais usuários a experimentá-lo. Esse recurso já está sendo testado.