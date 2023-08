WhatsApp testa novidades para usuários de iPhone

O WhatsApp está testando uma série de recursos em sua versão beta para o sistema operacional do iPhone, o iOS. Algumas delas já estão sendo testadas no Android também, como é o caso da funcionalidade que permite que usuários possam ser solicitados a adicionar novos participantes aos grupos, diretamente nos bate-papos em grupo. Essa novidade apareceu na atualização 23.15.1.77 do WhatsApp beta para iOS, conforme divulgou o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app.

A atualização mostra que um novo banner aparece nos chats em grupo, abaixo do nome da conversa, convidando as pessoas a adicionar novos participantes ao grupo. Esse recurso funciona como um atalho, para que os usuários não precisem abrir as informações do grupo para adicionar um novo membro. Na verdade, é possível selecionar rapidamente novas pessoas para entrar no grupo diretamente no chat em grupo, desde que as permissões do grupo o permitam.

O recurso não chega a ser revolucionário, pois já é possível adicionar novos participantes em grupos abertos, mas a função agiliza o processo. A funcionalidade pode funcionar melhor como um lembrete para os usuários adicionarem.

Avatar animado

Outro recurso já disponível paraa testes são os avatares animados. Com esse recurso, o WhatsApp oferece aos usuários uma versão animada de seu pacote de avatar. A novidade ficou disponível para quem baixou a atualização 23.16.1.72 do WhatsApp beta para iOS.

O beta tester que já tiver criado seu avatar só precisa abrir o teclado e selecionar a aba avatar para verificar a novidade. Caso esteja disponível, poderá ver algumas animações para determinados avatares. É importante notar que já se pode compartilhar esses avatares animados com qualquer pessoa, pois não é necessário usar a versão beta para poder recebê-los. Além disso, apenas um número limitado de adesivos é animado, mas a expectativa é de que o WhatsApp possa oferecer uma versão animada de todo o pacote de avatar com o tempo.

Os pacotes de avatar animados são uma grande melhoria que adiciona um toque dinâmico aos avatares. Isso é especialmente interessante para usuários que usam esse recurso com frequência, pois aprimora sua experiência de comunicação expressiva.

Chamadas em grupo maiores



Anteriormente, iniciar uma chamada em grupo no WhatsApp era limitado a apenas sete pessoas, o que poderia ser restritivo em determinadas situações. Na verdade, depois de convidar até sete pessoas para sua chamada em grupo, outras pessoas podem ser adicionadas à chamada posteriormente.

Para facilitar esse processo, o WhatsApp lançou a atualização 23.15.1.70 do WhatsApp beta para iOS, que traz a possibilidade de iniciar uma chamada em grupo já com 15 pessoas. Agora, ao criar uma nova chamada em grupo, os beta testers podem escolher até 15 pessoas para participar. Como sempre, mais pessoas poderão entrar na chamada a qualquer momento após o início.

É importante destacar que, embora o número de pessoas se pode escolher para a chamada inicial tenha mudado e melhorado para 15 na versão de testes, as chamadas em grupo ainda podem acomodar até 32 pessoas no total. Esta atualização se concentra principalmente em aumentar a conveniência de selecionar participantes durante o processo de criação da chamada em grupo.

Reações em mensagens de comunidades

Por fim, outra novidade que chega para ser testada foi a capacidade de reagir a mensagens em grupos de anúncios da comunidade para um número limitado de testadores beta. Com a atualização 23.15.1.71 do WhatsApp beta para iOS, é possível reagir às mensagens compartilhadas em um grupo de anúncios da comunidade. Graças à opção de privacidade do número de telefone, seu número de telefone é protegido, pois fica oculto ao adicionar uma reação a uma mensagem.

O WABetaInfo diz que esse recurso pode estar indisponível em grandes comunidades. Em certos casos, os usuários não poderão reagir a mensagens em grupos de anúncios da comunidade com mais de 1.024 participantes, mesmo que tenham acesso ao recurso. Esta parece ser uma limitação temporária que será abordada no futuro.