WhatsApp testa novos recursos de segurança para Android

O WhatsApp está testando uma nova função de segurança em sua versão de testes do WhatsApp para Android. A atualização 2.23.16.5, que também trouxe uma barra de pesquisa redesenhada que se alinha com os preceitos do Material Design 3, apresenta uma nova tela para bloquear ou reportar contatos desconhecidos. A informação é do WABetaInfo, site especializado em notícias sobre testes realizados no app.

Em uma captura de tela feita pelo portal, é possível ver que o aplicativo apresenta uma nova tela na primeira vez que o usuário receber uma mensagem de um número de telefone desconhecido. Com a nova tela de ferramentas de segurança, o WhatsApp pretende explicar o que os usuários podem fazer ao receber tais mensagens.

Como sempre, eles podem bloquear contatos desconhecidos ou denunciá-los à equipe de moderação. Além disso, o WhatsApp também fornece aos usuários algumas informações sobre como se manter seguro no bate-papo, verificando o nome do perfil, a foto do perfil e o código do país do número de telefone.

As ferramentas de segurança não apenas destacam informações sobre o que os usuários podem fazer ao receber uma mensagem de contatos desconhecidos, mas também introduzem um novo recurso que garante que o destinatário não saiba se você leu suas mensagens. Esse recurso é especialmente útil ao lidar com mensagens de contatos desconhecidos e a opção “confirmação de leitura” está habilitada.

Mais novidades da atualização

Como explicado, esse novo recurso permite que os beta testers que receberem uma mensagem de um número de telefone desconhecido não notificarão o remetente ao abrir a mensagem até responder ou adicionar o contato ao catálogo de endereços, proporcionando maior privacidade e controle sobre suas interações.

Nessa mesma atualização, apareceu uma barra de pesquisa redesenhada. Além disso, a nova interface redesenhada agora também está disponível para outras barras de pesquisa implementadas no aplicativo, como a da tela de configurações e durante a busca de mensagens em uma conversa.

No entanto, essas não são as únicas novidades encontrada na atualização. Uma nova cor branca foi implementada nos itens colocados na barra superior do aplicativo, que está disponível na mesma atualização para alguns beta testers sortudos.

Bug obriga atualização de correção



Além de trazer todos esses novos recursos, a atualização 2.23.16.5 do WhatsApp beta para Android também introduziram um problema sério na classificação de chats e, de acordo com os relatórios obtidos pelo WABetaInfo, parece que o problema foi bastante generalizado.

Alguns usuários perceberam que suas conversas ficaram desorganizadas. O WhatsApp deixou de atualizar a lista de bate-papo e o chat que contém a mensagem mais recente não é movido para o topo da lista de conversas quando uma nova mensagem chega, causando confusão entre os usuários

A única forma de resolver temporariamente o problema era fechar o WhatsApp e reabrir o aplicativo. No entanto, o problema ainda pode ocorrer novamente ao receber novas mensagens.

Para resolver a questão, o WhatsApp acabou tendo que lançar mais uma atualização para a versão de testes do app, de número 2.23.16.7, que conseguiu resolver o problema para os usuários.

Nova função para grupos

Depois de liberar amplamente a capacidade de gravar e compartilhar mensagens de vídeo, o WhatsApp continua desenvolvendo novos recursos para o aplicativo, introduzindo pequenas melhorias para aprimorar a experiência do usuário. Especificamente, depois de instalar a atualização 2.23.16.10 do WhatsApp beta para Android, alguns usuários podem adicionar novos membros ao grupo diretamente da tela da conversa em grupo.

Uma nova opção aparece nos chats em grupo, incentivando as pessoas a adicionar novos participantes ao grupo. Podemos considerar esse recurso como um atalho para evitar que o usuário tenha que abrir as informações do grupo para adicionar um novo membro. Na verdade, se o usuário tocar nesse “banner”, ele pode escolher rapidamente novas pessoas para adicionar ao grupo, desde que as configurações do grupo o permitam.

A função não é tão inovadora, mas pode economizar tempo ao simplificar o processo de adição de novos membros ao grupo. De fato, com o acesso rápido proporcionado pelo atalho, os usuários não precisam navegar pela tela de informações do grupo para realizar a tarefa. No entanto, a principal vantagem é que ele solicita ao usuário que adicione novos membros ao grupo, agindo como um lembrete para eles.