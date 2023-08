WhatsApp testa série de melhorias estéticas para o app

Em busca de entregar uma interface mais moderna e intuitiva, o WhatsApp começou a testar um menu de configurações redesenhado para a versão do app para Android. A novidade já está em testes, conforme divulgado pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, que revelou a atualização 2.23.18.7 do WhatsApp beta para Android.

Na captura de tela disponibilizada pelo site, é possível ver que, após reiniciar o aplicativo, aparece um novo ponto de entrada que exibe a foto de perfil do usuário dentro da barra superior do aplicativo (à direita) que redireciona para as configurações do aplicativo. Essa imagem vai ajudar a identificar qual conta está logada quando o recurso de múltiplas contas estiver disponível.

Dentro do novo menu de configurações, que agora se chama “Você”, há novos ícones e pontos de entrada adicionais para os recursos considerados mais importantes para o app: configurações de privacidade, lista de contatos e perfil. Além disso, um novo atalho colocado acima da foto do perfil permite visualizar e compartilhar o QR Code pessoal.

Além de trazer um menu mais atualizado, algo que também está sendo testado na versão beta do iPhone, a atualização inclui novos ícones, contribuindo para oferecer uma experiência de usuário moderna. Outro ponto de destaque para quem é um beta tester é que a atualização corrigiu erros, como o que acontecia com o widget do aplicativo, que não conseguia carregar conteúdo nas atualizações anteriores.

Novidade para mensagens de vídeo

O WhatsApp também está testando mais funcionalidades para adaptar as mensagens de vídeo no cotidiano de quem utiliza o app. Na atualização 2.23.18.8 do WhatsApp beta para Android, os desenvolvedores já colocaram para testes uma animação especificamente para destacar a transição entre a mensagem de vídeo e a de áudio. Também aproveitaram para redesenhar a dica da ferramenta, para ficar mais estético com as atualizações de design do app.

A atualização também traz outra novidade em relação às chamadas. Alguns usuários podem notar novas mensagens nas conversas quando ocorrem eventos de chamada específicos. Por exemplo, quando uma chamada é perdida ou encerrada, o evento no chat foi redesenhado para incluir mais detalhes.

Isso pode incluir a duração da chamada ou os motivos da chamada perdida, como quando uma chamada é silenciada devido à configuração “Não perturbe” ou “Silenciar chamadores desconhecidos”, ou uma simples chamada não atendida.



Para enviar mensagens de vídeo pelo WhatsApp é preciso abrir o aplicativo no aparelho celular, e abrir a conversa em que deseja enviar a mídia. Deve-se tocar sobre o botão de envio de mensagem de áudio. Haverá uma troca do ícone de áudio pelo de vídeo. É preciso manter o botão pressionado para gravar.

Reações usando avatar no WhatsApp

Atualmente, já é possível reagir às atualizações de status no WhatsApp escolhendo um dos oito emojis disponíveis. Com esse recurso, o WhatsApp teve como objetivo melhorar o engajamento com as atualizações de status, facilitando aos usuários a expressão de suas emoções. Agora, o app está desenvolvendo um novo recurso para usar o avatar nas reações dos status, como pode ser feito nos stories de Instagram.

Como mostra a atualização 2.23.18.9 do WhatsApp beta para Android, o usuário poderá reagir a uma atualização de status com um avatar. Assim como só tem oito opções de emojis disponíveis com o recurso de reação regular, há apenas um conjunto de oito avatares disponíveis.

É bom lembrar que, para usar o recurso quando estiver disponível, o usuário precisa criar seu avatar no WhatsApp. Para criar um avatar, você precisa: