WhatsApp toma atitude surpreendente e já está testando novo design para notificações de chamadas e suporte a e-mail

O WhatsApp Beta está sempre em busca de melhorias para oferecer aos seus usuários uma experiência mais eficiente e segura. Nesta última atualização, duas novidades importantes foram implementadas, tornando o aplicativo ainda mais completo. Agora, as chamadas de áudio e vídeo possuem uma notificação mais destacada e o suporte a e-mails foi adicionado como um método adicional de segurança.

Chamadas de Áudio e Vídeo com Notificação Aprimorada

Na versão 2.23.16.14 do WhatsApp Beta, uma nova atualização trouxe mudanças significativas na notificação de chamadas de áudio e vídeo. De acordo com o pessoal do WABetaInfo, os botões de atender e rejeitar chamadas estão mais destacados, facilitando a ação do usuário.

Além disso, a notificação agora aparece em formato de cartão, com um ícone ajustado representando cada opção disponível. Essa melhoria visa proporcionar uma experiência mais intuitiva e acessível aos usuários durante as chamadas. Veja na imagem abaixo:

Adição de E-mail como Método de Segurança

Outra novidade presente na versão 2.23.16.15 do WhatsApp Beta é o suporte à adição de e-mail como mais um método de segurança. Agora, os usuários têm a opção de receber um e-mail de verificação sempre que fizerem login em um novo dispositivo. Essa adição vem como uma medida adicional para proteger as contas dos usuários e evitar o acesso não autorizado.

A configuração para adicionar o e-mail está disponível na página de configurações de privacidade do aplicativo. No entanto, como esse recurso ainda é experimental, suas demais aplicações não estão totalmente esclarecidas.

Alguns acreditam que o endereço de e-mail também possa servir para cadastrar o nome de usuário, mas isso ainda é incerto. Essa novidade está sendo liberada gradualmente via Play Store e App Store para os usuários beta.

Como Atualizar o WhatsApp Beta

Para aproveitar essas novidades e todas as melhorias que o WhatsApp Beta oferece, é necessário fazer a atualização do aplicativo. Se você já é um usuário beta, basta verificar se há atualizações disponíveis na Play Store (Android) ou App Store (iOS) e baixar a versão mais recente.



Caso ainda não seja um usuário beta, é possível ingressar no programa de testes do WhatsApp Beta através do Google Play ou da App Store. Vale ressaltar que o WhatsApp Beta é uma versão de teste do aplicativo e pode conter alguns bugs ou instabilidades. Portanto, esteja ciente dos possíveis impactos antes de fazer a atualização.

Ademais, o WhatsApp Beta continua evoluindo e trazendo novidades para tornar a experiência dos usuários cada vez melhor. Com a notificação aprimorada para chamadas de áudio e vídeo e o suporte à adição de e-mail como método de segurança, o aplicativo se torna mais intuitivo e seguro.

A atualização gradual via Play Store e App Store permite que os usuários beta aproveitem essas melhorias antes do lançamento oficial. Portanto, não deixe de atualizar seu WhatsApp Beta e aproveitar todas essas novidades.