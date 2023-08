WhatsApp toma nova atitude para aumentar a privacidade e surpreende brasileiros

O WhatsApp Web é uma extensão do popular aplicativo de mensagens instantâneas que permite aos usuários acessarem suas conversas e mensagens diretamente em seus computadores. Desde o lançamento, o WhatsApp Web tem sido uma ferramenta extremamente útil e conveniente para muitos usuários, permitindo-lhes enviar e receber mensagens sem precisar pegar o telefone.

No entanto, com a crescente preocupação com a privacidade e a segurança dos dados, o WhatsApp tem buscado constantemente melhorar a segurança de sua plataforma. Recentemente, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade para a versão beta do WhatsApp Web – o Bloqueio de Tela.

Essa nova funcionalidade permite que os usuários protejam suas conversas e mensagens no WhatsApp Web com uma senha, garantindo assim maior privacidade e segurança.

Como funciona o Bloqueio de Tela no WhatsApp Web?

O Bloqueio de Tela é uma funcionalidade que adiciona uma camada adicional de segurança ao WhatsApp Web. Com essa funcionalidade ativada, sempre que o usuário acessar o WhatsApp Web, será necessário digitar uma senha para desbloquear o aplicativo e visualizar as conversas.

Para verificar se o Bloqueio de Tela está disponível para sua conta do WhatsApp, basta abrir as configurações do WhatsApp e acessar a opção de Privacidade. Caso a funcionalidade esteja disponível para sua conta, você verá a opção de Bloqueio de Tela. Ao ativar essa opção, você será solicitado a definir uma senha. É importante lembrar que, caso você esqueça a senha, precisará fazer logout do WhatsApp Web e fazer login novamente escaneando o código QR.

Além de proteger suas conversas, o Bloqueio de Tela também impede que notificações apareçam na tela bloqueada. Isso significa que, mesmo se alguém tiver acesso ao seu computador enquanto você estiver ausente, não poderá ler suas mensagens sem digitar a senha.

Vantagens do Bloqueio de Tela no WhatsApp Web

O Bloqueio de Tela traz diversas vantagens para os usuários do WhatsApp Web, principalmente em relação à privacidade e à segurança. Vejamos algumas delas:

1. Maior Privacidade



Com o Bloqueio de Tela ativado, você pode ter a certeza de que suas conversas e mensagens estão protegidas. Mesmo se alguém tiver acesso ao seu computador, não poderá ler suas mensagens sem digitar a senha.

2. Segurança dos Dados

O Bloqueio de Tela ajuda a garantir a segurança dos seus dados no WhatsApp Web. Com essa funcionalidade ativada, você pode ter a tranquilidade de que suas conversas estão protegidas contra acessos não autorizados.

3. Confidencialidade das Conversas

Ao ativar o Bloqueio de Tela, você evita que outras pessoas possam visualizar suas conversas e mensagens sem a sua permissão. Isso é especialmente útil se você compartilha o computador com outras pessoas ou se utiliza computadores públicos.

4. Personalização da Segurança

O Bloqueio de Tela permite que você personalize a segurança do WhatsApp Web de acordo com suas preferências. Você pode escolher quando deseja que a senha seja solicitada, garantindo assim um maior controle sobre a proteção de suas conversas.

Como obter o Bloqueio de Tela no WhatsApp Web?

No momento, o Bloqueio de Tela está disponível apenas para alguns usuários que participam do programa beta do WhatsApp Web. No entanto, a funcionalidade está sendo gradualmente disponibilizada para um número maior de usuários nas próximas semanas.

Se você deseja experimentar o Bloqueio de Tela no WhatsApp Web, pode se inscrever no programa beta do WhatsApp Web. Para fazer isso, basta acessar as configurações do WhatsApp Web e verificar se há uma opção para participar do programa beta. Ao participar do programa beta, você terá acesso antecipado a novas funcionalidades e recursos, como o Bloqueio de Tela.

O WhatsApp Web é uma ferramenta extremamente útil para muitos usuários, permitindo que eles acessem suas conversas e mensagens diretamente em seus computadores. Com a nova funcionalidade de Bloqueio de Tela, o WhatsApp busca oferecer aos usuários uma camada adicional de segurança e privacidade. Ao ativar o Bloqueio de Tela, os usuários podem proteger suas conversas e mensagens com uma senha, garantindo que apenas eles tenham acesso a essas informações.

Se você utiliza o WhatsApp Web e valoriza sua privacidade e segurança, não deixe de experimentar o Bloqueio de Tela. Acesse as configurações do WhatsApp Web, verifique se a funcionalidade está disponível para sua conta e ative-a para desfrutar de uma maior tranquilidade ao utilizar o WhatsApp Web.

Lembre-se de que o Bloqueio de Tela está atualmente disponível apenas para alguns usuários beta do WhatsApp Web, mas em breve estará disponível para um número maior de usuários. Fique de olho nas atualizações do WhatsApp e aproveite essa nova funcionalidade para proteger suas conversas e mensagens no WhatsApp Web.