Whatsapp vai copiar recurso do Telegram e choca brasileiros

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está prestes a lançar um recurso revolucionário que promete competir diretamente com outros apps de mensagens.

Novo recurso de canais do WhatsApp promete revolucionar a interação entre usuários

Chamado de “Canais”, esse recurso está programado para chegar ao Brasil entre outubro e novembro de 2023. Desse modo, com uma funcionalidade semelhante à encontrada no Telegram, os Canais do WhatsApp estão prestes a transformar a forma como os usuários interagem e compartilham conteúdo.

Quais são os canais e como eles funcionam?

O recurso “Canais” do WhatsApp tem como objetivo principal aumentar a interação e o compartilhamento de conteúdo entre os usuários. Em suma, similar aos Canais do Telegram, essa nova função permitirá que os administradores criem canais temáticos nos quais os usuários possam se inscrever. Uma vez inscritos, os participantes receberão em tempo real todo o conteúdo enviado pelo administrador do canal.

Entretanto, ao contrário do Telegram, os participantes dos Canais do WhatsApp não poderão comentar diretamente nas publicações. No entanto, eles terão a opção de reagir às postagens usando uma variedade de emojis, o que proporcionará uma maneira expressiva de interação.

Facilidade de uso e atualizações

Os Canais do WhatsApp serão acessíveis por meio da aba “Atualizações” dentro do aplicativo. Desse modo, ao contrário das mensagens privadas, os usuários não receberão notificações sempre que um novo conteúdo for enviado para um Canal. Em vez disso, eles terão que verificar manualmente as atualizações nos Canais que estiverem inscritos.

Inicialmente, é esperado que os “Canais” tenham um limite de participantes. No entanto, à medida que a funcionalidade se estabelece e cresce, a expectativa é que essa limitação seja removida, permitindo que um número cada vez maior de usuários participe desses canais.



Segurança e privacidade

De modo geral, a segurança e a privacidade dos usuários são uma prioridade para o WhatsApp. Visto que os “Canais” foram projetados com esses princípios em mente. Contudo, um aspecto notável é que o número de telefone dos usuários inscritos nos Canais não será visível para outros participantes, incluindo os administradores.

Isso significa que tanto os administradores quanto os membros do Canal não terão acesso aos números de telefone uns dos outros. Além disso, uma característica que difere dos recursos de mensagens privadas é a ausência de criptografia de ponta a ponta nas mensagens dos Canais.

Assim, essa escolha permite que a empresa por trás do WhatsApp, a Meta, analise o conteúdo das mensagens para identificar possíveis violações dos termos de uso e combater a disseminação de notícias falsas.

Certamente, o recurso “Canais” está prestes a trazer uma nova dimensão de interação e compartilhamento de conteúdo para os usuários do WhatsApp no Brasil. Com sua semelhança ao recurso presente no Telegram, os Canais prometem tornar o aplicativo ainda mais versátil e útil para indivíduos, empresas e até mesmo instituições governamentais.

Além disso, a abordagem única em relação à privacidade e segurança demonstra o compromisso do WhatsApp em fornecer um ambiente online seguro e confiável para seus usuários. Ao mesmo tempo em que oferece ferramentas poderosas para a interação digital.

Mantenha-se informado

Estar ciente das últimas notícias sobre golpes e ameaças digitais é crucial para proteger-se. Por isso, esteja atento aos comunicados oficiais do WhatsApp e de outras fontes confiáveis, para estar ciente de quaisquer alertas ou medidas preventivas.

Sendo assim, ao receber convites para participar de Canais ou qualquer outra atividade online, verifique a autenticidade da fonte. Evite clicar em links suspeitos ou fornecer informações pessoais a fontes não verificadas.

Por fim, mantenha suas informações pessoais em sigilo. Os Canais do WhatsApp não devem solicitar informações confidenciais, como senhas ou dados financeiros. Portanto, nunca compartilhe informações sensíveis através de mensagens de aplicativos.