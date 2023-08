WhatsApp vai deixar agendar chamadas em grupo

O WhatsApp já está testando um novo recurso para grupos, que é o agendamento de chamadas. Com esse recurso, os usuários podem planejar e notificar automaticamente todos os outros participantes sobre as próximas chamadas em grupo. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em informações sobre o programa de testes do app, que revelou a atualização 2.23.17.7 do WhatsApp beta para Android, que trouxe o recurso.

Na captura de tela disponibilizada pelo site é possível ver como funciona o agendamento de uma chamada em grupo. Os usuários podem escolher o assunto da chamada, juntamente com a data da chamada agendada. Além disso, também é possível selecionar o tipo de chamada em grupo, seja vídeo ou voz.

Após agendar uma chamada em grupo, um evento será adicionado automaticamente ao chat em grupo, e quem decidir entrar na chamada será notificado 15 minutos antes do início da chamada em grupo.

Agendar chamadas em chats em grupo oferece várias vantagens significativas. Um primeiro ponto é que uma chamada em grupo agendada melhora o processo de planejamento e coordenação de discussões. O recurso pode ser ainda mais interessante para grupos de trabalho ou de estudos, facilitando a interação.

Em vez de várias mensagens de ida e volta para combinar um horário adequado, os usuários podem decidir um determinado horário que funcione para todos. Isso também garante que todos estejam disponíveis e reduz o risco de chamadas perdidas ou atrasadas.

Como sair de um grupo sem ninguém ver

Felizmente, para os usuários do WhatsApp que desejam sair dos grupos da plataforma “à francesa”, existe um simples truque que pode ser bastante útil, sem maiores problemas. Para tal, é preciso baixar a versão mais atual do aplicativo, para aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS. Ao seguir o passo a passo, o usuário então poderá “sair de fininho”, visto que seus contatos não irão tomar conhecimento.

A novidade é parte de um recente recurso que veio em uma atualização do aplicativo de mensagens. Com a funcionalidade, os usuários podem “sair de fininho” sem problemas. Independentemente de qual seja o sistema operacional – Android ou iOS – é só abrir os detalhes do grupo e rolar a tela para baixo e escolher a opção “Sair do grupo”, e confirmar a sua saída.



Novidade para Comunidades

O WhatsApp continua trabalhando para melhorar o recurso de Comunidades adicionando mais aprimoramentos. O WhatsApp tem planos de oferecer aos usuários exemplos práticos de como criar uma comunidade em sua plataforma, de acordo com a atualização 2.23.17.2 do WhatsApp beta para Android.

A página da comunidade apresenta um novo recurso chamado “Ver exemplos da comunidade”. Por meio desse recurso, os usuários receberão orientações sobre como criar uma comunidade no WhatsApp e como adicionar ou ingressar em grupos. O WhatsApp também sugere como alcançar novos membros usando o grupo de anúncios da comunidade para compartilhar facilmente atualizações importantes.

O recurso tem um objetivo claro: incentivar os usuários a explorar comunidades, que reúnem pessoas com interesses semelhantes. Ao oferecer exemplos de como criar e ingressar em uma comunidade, o WhatsApp pode finalmente convencer mais usuários a experimentá-lo. Esse recurso já está sendo testado.

Outra atualização recente do WhatsApp beta para Android, de número 2.23.15.4, mostra uma nova interface disponível para o grupo de anúncios da comunidade. Com a nova interface, que traz um estilo de mensagem que ocupa toda a largura da tela, o WhatsApp pretende se destacar quando você está em uma conversa em que apenas um administrador ou um pequeno grupo de usuários pode enviar mensagens.

A atualização melhora significativamente a legibilidade das mensagens, pois a linha mais larga permite que os usuários leiam as mensagens com mais facilidade. Essa interface é exclusiva para determinadas conversas, como canais e grupos de anúncios da comunidade, fazendo com que se destaquem facilmente de outros chats.