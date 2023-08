WhatsApp vai MUDAR! Veja o que altera o USO DO APP

O WhatsApp vem impressionando seus utilizadores com atualizações revolucionárias. Recentemente, o app de conversação introduziu a opção de mensagens de vídeo imediatas, viabilizando a troca de mensagens no formato de vídeos breves, de maneira veloz e instantânea.

Entretanto, as inovações não terminam aí. O WhatsApp está ampliando suas características de modo ainda mais notável. Isso tudo para oferecer as melhores experiências para quem baixa o mensageiro.

WhatsApp vem inovando nas ferramentas

O WhatsApp prossegue em 2023 com algo que se tornou recorrente: atualizações regulares. Seja através de novas funcionalidades visuais, emoticons divertidos e, sem dúvida, refinamentos contínuos para manter a segurança dos utilizadores do app de conversação, ele tem conseguido satisfazer seus mais dedicados usuários ultimamente.

Há pouco, o mensageiro da Meta lançou a opção de mensagens instantâneas de vídeo, proporcionando aos utilizadores a capacidade de trocar mensagens no formato vídeo com curta duração, de modo ágil. Contudo, as inovações não se restringem a isso; o WhatsApp está ampliando suas funções de forma mais notável ainda.

Conversa de Voz

Uma recente adição que merece reconhecimento é a implementação das trocas de áudio, agora chamadas de “conversas de voz”. A atualização é uma transformação substancial na dinâmica do aplicativo, permitindo aos utilizadores uma experiência singular de comunicação.

Contrapondo-se às mensagens de vídeo, a nova funcionalidade se concentra nos grupos, para que os integrantes criem discussões de voz envolventes e dinâmicas. Segundo as informações do WABetaInfo, a inovação está incorporada na versão beta do WhatsApp no sistema Android (2.23.16.19) na loja Play Store. A “conversa de voz” está acessível a alguns utilizadores inseridos no programa de testes beta.

Ademais, um novo ícone em forma de onda sonora surgiu nos grupos de bate-papo denotando a existência desse recurso. Clicando no ícone, é automaticamente instaurada uma conversa, na qual os componentes do grupo participam de modo livre, ingressando e se retirando de conforme suas preferências.

A princípio, parece que esse recurso está disponível somente para grupos que tenham acima de 32 membros, permitindo que 32 participantes efetivamente compartilhem uma conversa única de voz. É importante lembrar que a funcionalidade está na fase de desenvolvimento, portanto, as configurações tendem a sofrer alterações conforme a implementação se estende a todos.



Como é o funcionamento real do novo recurso

Ao contrário das comunicações em grupo através de chamadas vocais, as “conversas de áudio” ocorrem em tranquilidade. Dessa forma, não se ativa os alertas sonoros dos dispositivos móveis dos outros membros.

A interação oral é iniciada de maneira descomplicada, viabilizando que os participantes interessados entrem ou saiam a qualquer instante. Caso nenhum integrante participe ou se o diálogo permanecer vago por um período de 60 minutos, a conversação de voz é finalizada automaticamente.

Coisas que você precisa fazer no seu WhatsApp

O WhatsApp é uma aplicação de mensagens e desempenha um papel essencial no quotidiano, sendo usado para se comunicar com outras pessoas. Contudo, infelizmente, devido à frequência da sua utilização e aos dados partilhados, ocupa considerável espaço de armazenamento, impactando os nossos dispositivos.

Ainda que o espaço disponível nos nossos aparelhos varie consoante as diferentes apps e ficheiros, ele frequentemente é um dos principais responsáveis por essa ocupação. Com esse propósito em mente, veja abaixo mais sobre as quatro configurações a serem aplicadas a fim de impedir que o mensageiro preencha o espaço da memória do seu aparelho.

1.Desativar transferências automáticas

A maior parte de nós está habituada a visualizar conteúdo multimédia automaticamente descarregado, mas é viável ajustar para que o download seja manual, contribuindo assim para a economia de espaço de armazenamento.

2.Gerir e liberar espaço nas definições de armazenamento

Outra característica notável do WhatsApp é a facilidade de gerir os ficheiros e conversações. Existe uma secção que permite verificar o espaço ocupado pelas conversas e eliminar ficheiros de maiores dimensões.

3.Definir mensagens temporárias

As mensagens temporárias constituem uma função oficial do WhatsApp que resulta na eliminação das mensagens após um certo período.

É possível ativá-las através das informações de contato, na secção de conversações. Adicionalmente, os utilizadores do WhatsApp agora têm a opção de ativar mensagens temporárias para todas as novas conversações. Para efetuar essa configuração, siga o caminho “Gerir armazenamento” e selecione “Mensagens temporárias”.

4.Apagar o cache do WhatsApp

O cache do seu telemóvel armazena ficheiros potencialmente úteis no futuro, mas frequentemente apenas ocupam espaço desnecessário.