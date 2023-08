WhatsApp vai PARAR de funcionar NESTES aparelhos; confira a lista

Muito em breve, o WhatsApp vai parar de funcionar em uma lista extensa de dispositivos móveis. A medida de descontinuidade poderá ser colocada em prática ainda em setembro, por isso, é importante verificar o aparelho que você possui para saber se o funcionamento do app ainda será mantido.

Acompanhe este post e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto!

O WhatsApp vai parar de funcionar nestes aparelhos

Por conta da impossibilidade de manter o app atualizado, devido ao sistema operacional e ao aparelho mais antigo, o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns aparelhos. Pode ser que isso ocorra de forma gradativa, e talvez você não seja atingido. Entretanto, vale o alerta para se preparar para o possível problema:

Marca Modelos iPhone iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus Samsung Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy X cover 2 LG LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7 Huawei Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2 Outras Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, Faea F1, THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum

Por que o WhatsApp pode parar de funcionar?

O WhatsApp vai parar de funcionar por um motivo muito específico: o aplicativo passa por constantes atualizações, que o tornam incompatível com alguns tipos de aparelhos.

Isso porque, à medida que o tempo passa, alguns aparelhos mais antigos vão se tornando obsoletos, uma vez que não conseguem mais “dar conta” de aplicativos mais atualizados e renovados.



Por isso, o WhatsApp pode acabar parando de funcionar em alguns desses celulares. Afinal, se não é mais possível atualizar o app, por conta de o aparelho ser muito antigo, suas funcionalidades começam a ficar limitadas, até um ponto em que o aplicativo não pode mais ser usado nesse celular.

Apesar de parecer algo “injusto” e, de certa forma, podemos dizer que realmente é, essa medida tem um propósito importante: garantir que o aplicativo seja sempre renovado e cada vez mais tecnológico e seguro.

Dito de outra forma, todas as atualizações que são feitas no aplicativo têm a função de deixá-lo mais rápido, completo, eficiente e, claro, seguro para os usuários.

No entanto, determinadas mudanças podem não ser compatíveis com sistemas operacionais mais antigos. E como seria muito ruim o app continuar funcionando sem suas atualizações de qualidade e segurança, o mais prudente é que haja a descontinuidade do funcionamento nesses dispositivos.

Por isso, se você tem celulares da lista que apresentamos anteriormente, e já não faz mais a atualização do sistema operacional por não haver mais essa possibilidade, fique atento! Pois o WhatsApp vai parar de funcionar em muitos aparelhos em breve.