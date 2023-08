Will Bank toma decisão inédita e lança grande promoção para o “Dia dos Pais”

O Dia dos Pais é um dos momentos mais aguardados do ano, tanto pelos consumidores quanto pelas empresas, sendo assim, o Will Bank resolveu inovar.

Will Bank lança promoção de cashback turbinado

Já que essa data não apenas proporciona aos clientes a oportunidade de desfrutar de descontos e ofertas incríveis, mas também permite que as empresas fidelizem clientes por meio de promoções exclusivas.

Presentes especiais com descontos irresistíveis

Pensando nisso, o Will Bank decidiu surpreender seus clientes com uma promoção especial de Dia dos Pais, trazendo o conceito de cashback turbinado. Em suma, isso significa que, além de presentear seus entes queridos, os clientes terão a chance de receber uma parte do valor gasto de volta, tornando o presente ainda mais especial.

Acesso fácil às ofertas do modo turbo do Will Bank

De modo geral, acessar as ofertas incríveis do modo turbo do Will Bank é simples e rápido. Contudo, caso você ainda não tenha uma conta digital no Will Bank, não se preocupe! O processo de abertura de conta foi projetado para ser descomplicado e intuitivo.

Tudo o que precisa fazer é clicar no botão “Abrir Conta” e seguir as orientações fornecidas. Desse modo, ao fazer isso, estará a um passo de garantir não apenas acesso às promoções do Dia dos Pais, mas também a outros benefícios oferecidos pelo banco, como o cobiçado cartão de crédito sem anuidade Will Bank e a participação no programa de recompensas Mastercard Surpreenda.

Passos simples para aproveitar as ofertas do Modo Turbo do Dia dos Pais

Acesse a loja Will Bank por meio do aplicativo ou site.

Explore a variedade de estabelecimentos parceiros e suas ofertas exclusivas.

Selecione o estabelecimento desejado para prosseguir com a compra.

Insira o CPF vinculado à sua conta Will Bank.

Conclua a sua compra.



Você também pode gostar:

Dentro de até 48 horas, receberá uma confirmação por e-mail, informando se a sua compra foi concluída com sucesso.

Cashback Will: saiba como funciona

O cashback do Will Bank funciona de forma simples. Pois, ao inserir o seu CPF antes de realizar a compra, o Will Bank automaticamente enviará o valor do cashback para a conta associada a esse CPF.

Dessa forma, essa abordagem torna o processo extremamente prático, permitindo que o cliente não precise se preocupar em resgatar manualmente o valor.

Além disso, o prazo para o reembolso do cashback varia de 60 a 120 dias, oferecendo uma recompensa um tanto quanto antecipada para que você possa desfrutar ainda mais das suas compras.

Mantenha-se informado com o app oficial

De modo geral, para manter o controle do valor do cashback que o cliente receberá, o aplicativo Will Bank é bastante útil. Disponível na Google Play Store e na Apple Store, o app permite que o cliente acesse seus extratos e veja o valor que está por vir.

Diferentes lojas e diferentes ofertas de cashback

Vale destacar que o montante do cashback não é estático, ele varia de acordo com cada estabelecimento. Em suma, isso significa que, quanto mais o cliente explorar as opções disponíveis na loja Will Bank, mais oportunidades terá de maximizar os benefícios do cashback.

Mantenha suas finanças em ordem com o Mobills

Além dos pontos citados, se deseja garantir que suas compras estejam alinhadas ao seu orçamento, não deixe de baixar o aplicativo de gerenciamento financeiro Mobills. Já que com ele, é possível acompanhar seus gastos e recebimentos de forma conveniente, tudo em um único aplicativo.

Certamente, com a promoção de Dia dos Pais do Will Bank, o cliente não apenas celebra essa data especial com seus entes queridos, mas também aproveita descontos incríveis e a empolgação do cashback turbinado.