Will Grier sai dos Cowboys com vitória sobre os Raiders no final da pré-temporada, Trey Lance entra

CIl Grier usou a vitória final da pré-temporada da NFL na noite de sábado sobre o Las Vegas Raiders como uma fita de audição. Ele sabia que, ao entrar na competição, seria sua última vez como quarterback do Dallas Cowboys.

Grier, de 28 anos, terminou o jogo em casa com 305 jardas, incluindo dois passes para touchdown, com 29 de 35 finalizações e zero interceptações. Ele também correu para um par de TDs, acumulando um total de 53 jardas corridas em 10 corridas.

O QB reserva dos Raiders, Aidan O’Connell, não conseguiu fazer nada por sua equipe, pois eles caíram por 31-16, lançando apenas 178 jardas em 17 de 26 passes completos. Las Vegas termina a pré-temporada com um recorde de 2-1, enquanto Dallas perdeu as duas partidas anteriores por 1-2.

Os titulares do técnico Mike McCarthy não viram nenhuma ação enquanto se preparavam para a abertura da temporada, em 10 de setembro, no New York Giants.

Trey Lance, que foi negociado do San Francisco 49ers para Dallas na noite de sexta-feira, deve ocupar o lugar de Grier como terceiro QB dos Cowboys, atrás de Dak Prescott e Cooper Rush.