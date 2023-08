Will Smith confessa que Kevin Hart e The Rock estavam arrasando nas bilheterias

Will Smith já havia aparecido em entrevistas controladas depois que ele deu um tapa em Chris Rock no Oscar no ano passado, ele ainda não havia aparecido onde se sentisse mais aberto e confortável. Uma das pessoas que é seu grande amigo e também da Filadélfia é o comediante Kevin Hart. Acontece que ele tem um programa no Peacock chamado ‘Heart to Heart’, onde entrevista outras celebridades em um ambiente mais íntimo. Isso não é como seu show ‘Cold as Balls’ da LOL Network. Hart pode fazer perguntas difíceis e entrar mais no ofício da pessoa que tem à sua frente. As pessoas esperavam que ele fizesse uma pergunta sobre o infame tapa, mas Keving Hart entendeu que era um assunto discutido. Nenhuma pergunta sobre isso veio, mas ele caiu na real sobre a competição nas bilheterias.

Will Smith reconhece a superioridade de Kevin Hart e The Rock

Durante a longa entrevista, os dois falaram sobre as lutas de Will Smith com a fama ao lado de sua família. Eles também discutiram como Steven Spielberg o convenceu a fazer ‘Men In Black’ e como ele se aprofundou em seu papel de ‘Emancipação’. Mas a parte mais engraçada da entrevista foi quando Kevin tentou perguntar por que Will Smith fez uma pausa logo após as filmagens de ‘Focus’. A estrela de ‘King Richard’ não pulou uma batida quando disse: “Eu vi você e The Rock gritando comigo na bilheteria. Eu estava tipo, isso não pode acontecer. Foi o que aconteceu, estou guardando real. Você e The Rock estavam gritando comigo nas bilheterias. E eu sabia que você estava falando sobre mim pelas minhas costas, eu poderia dizer. Nós somos da Filadélfia, você e eu. Eu estava tipo, ele tem um novo amigo agora. Ele tem um amigo fisiculturista agora.”

Claramente, Will Smith estava brincando quando brincou, mas partes do que ele disse estão definitivamente enraizadas na realidade. Houve um momento em que o ator tomou a decisão de parar de tentar fazer filmes que eram sucessos de bilheteria confirmados antes mesmo de serem feitos. Ele seguiu um caminho que eventualmente o levou de volta a fazer filmes vencedores do Oscar. Todos nós sabemos como isso deu certo no ano passado, ele ganhou um Oscar por sua atuação em ‘King Richard’ apesar de tudo o que aconteceu durante a cerimônia. Mas, novamente, nenhuma menção ao tapa e talvez uma boa decisão da parte de Kevin Hart. Ele queria fazer Will Smith se sentir confortável e se abrir sobre outros assuntos.