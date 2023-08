Will Smith revela que se arrepende de ter forçado seus filhos a serem estrelas: Ninguém era feliz na minha família

Cill é um dos atores mais conhecidos e queridos de Hollywood atores na indústria. Seu tropeço e seu momento na gala do Oscar, onde deu um tapa Chris Rockficou para a história como um dos episódios mais negros da sua vida, fruto de uma situação pessoal que ele próprio viria a reconhecer.

No entanto, nas últimas horas, veio à tona uma conversa entre o intérprete e o amigo Kevin Hart, na qual explica como se arrepende de ter forçado os filhos a levá-los à fama.

Seus filhos, Jaden e Willow Smith, apesar de manterem um perfil discreto hoje, chegaram ao estrelato tanto na música quanto no cinema há mais de uma década. Era o início dos anos 2010, quando Will Smith pensei que o que ele estava fazendo estava ok.

2010, o ano que marcou a família Smith

Smith disse que 2010 foi “o melhor ano como artista, como pai”, já que “‘Karate Kid’ foi lançado em junho, ‘Whip My Hair’ foi lançado em outubro…

“Estou construindo esse sonho de uma família que tenho na cabeça. ‘Vou fazer melhor do que meu pai fez’. Nós conversamos sobre isso, meu pai era abusivo.

“Eu disse a mim mesmo que nunca teria esse tipo de energia com minha família e tive um sonho, uma ideia de uma família que estava construindo. Praticamente de 2010 a 2012, conquistei tudo o que sempre sonhei.”

Mas, apesar disso, Smith afirmou que “ninguém na minha família estava feliz”.

“Ninguém queria estar em um pelotão. Willow foi o primeiro a começar o motim e foi minha primeira percepção de que sucesso e dinheiro não significam felicidade. Até aquele ponto, eu realmente acreditava que você poderia ter sucesso do seu jeito, para uma casa e uma família, e você pode ganhar o seu caminho para a felicidade