William Friedkin, diretor de ‘Exorcista’, morre aos 87 anos

Embora ele possa ser mais lembrado por seu trabalho no filme de terror de 1973 – que, segundo todos os relatos, mudou o gênero para sempre – WF teve vários outros créditos notáveis ​​em seu nome … incluindo o vencedor do Oscar “French Connection”, que ele também dirigiu.

Outros filmes que ele frisou incluíram … “The Brink’s Job”, “Sorcerer”, “Cruising”, “To Live and Die in LA”, “Rampage”, “Deal of the Century”, “The Guardian”, “Blue Chips ”, “12 Angry Men”, “Rules of Engagement”, “The Hunted”, “Killer Joe” e muitos outros.