Wizard SEGUE CONTRATANDO; Envie o seu currículo AGORA mesmo!

A Wizard, maior rede no segmento de ensino de idiomas do mundo e líder no mercado brasileiro, está com excelentes oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Dessa forma, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas no presente momento:

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Ensino Particular;

Coordenador (a) Pedagógico /Assistente Pedagógico – Mogi das Cruzes – SP – Inglês;

Consultor (a) de Vendas – Florianópolis – SC – Atendimento;

Instrutor (a) de Inglês – Zona Sul – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Instrutor (a) de Inglês – São Paulo – SP – Inglês;

Professor de Inglês – Ponta Grossa – PR – Língua Estrangeira – Inglês;

Vendedor Interno – Itaboraí – RJ – Atendimento;

Auxiliar de Cozinha – Curitiba – PR – Cozinha;

Orientador (a) Pedagógico – Curitiba – PR – Recepção;

Professor de Inglês – Gaspar – SC – Língua Estrangeira – Inglês;

Consultor (a) de Vendas – Curitiba – PR – Venda Interna;

Secretaria Escolar / Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte – MG – Recepção.

Mais sobre a Wizard

Sobre a Wizard, podemos destacar que a rede possui mais de 1.250 escolas no Brasil, além de unidades nos Estados Unidos, Japão, Costa Rica e Paraguai. A Wizard oferece cursos de oito idiomas (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Português, Japonês e Chinês) e nas modalidades Class, Way, Plus, Vip, In Company e Education center.

Desenvolvidas no modelo de franquias, as escolas representam uma excelente oportunidade para aqueles que querem investir em um novo negócio. Além de contar com uma metodologia de ensino simples e de fácil gerenciamento por parte do franqueado, a rede oferece ao empreendedor todo o apoio necessário para seu desenvolvimento, como estruturação do imóvel e apoio de marketing.

Além disso, investe constantemente na formação de seus franqueados e de seus professores por meio de treinamentos específicos, convenções, congressos e iniciativas como o MBA Wizard.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Wizard já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



