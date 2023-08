‘Wonderboy vai acabar com ele’: lutadores reagem ao domínio de Ian Machado Garry sobre Neil Magny no UFC 292

Ian Machado Garry continua ganhando força na divisão dos meio-médios do UFC com mais uma vitória, desta vez sobre o veterinário Neil Magny no UFC 292.

Garry venceu Magny de pilar a poste no card principal do pay-per-view de sábado, ganhando duas pontuações de 30-26 e uma contagem incrível de 30-24 por sua exibição dominante no TD Garden.

Depois, Garry chamou o lendário atacante Stephen Thompson, que teve mais do que algumas reações de seus companheiros lutadores. Aqui está o que eles tinham a dizer sobre Ian Machado Garry vs. Neil Magny no UFC 292.

Wonderboy vai cortá-lo. Nota lateral Phil Rowe não pode estar falando sério sobre ser um cornerman nesta luta lol —Deron Winn (@DeronWinn) 20 de agosto de 2023

Ian Garry x Shavkat Rakhmonov Por favor ☺️

Invicto x Invicto — Diana Belbita (@DianaBelbita) 20 de agosto de 2023

Ian Garry com ótimos chutes baixos. Parecia impressionante — Sergio Pettis (@sergiopettis) 20 de agosto de 2023