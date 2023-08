WWE SummerSlam 2023: Data, Divisões, Lutadores e Ordem das Partidas

A WWE está programada para sediar o SummerSlam em 5 de agosto em Detroit, marcando seu evento mais significativo do ano.

Como sempre, a expectativa é grande em torno do line-up do evento, onde veremos Batista assumir reinados romanos.

Faltando pouco mais de dois dias, a WWE ainda não anunciou oficialmente uma partida da escalação.

Aqui está uma olhada nas lutas que o Universo WWE terá o prazer de testemunhar no Ford Field.

Cody Rhodes x Brock Lesnar: Rhodes e Lesnar estão empatados com uma vitória cada em suas séries, com Rhodes garantindo a vitória em seu primeiro encontro no Backlash, e Lesnar encontrando a redenção no Night of Champions.

Lesnar voltou à cena na noite seguinte ao Money in the Bank para reacender sua rivalidade com Rhodes. A trilogia foi oficialmente iniciada em 17 de julho no episódio do Raw.

Campeonato Mundial de Pesos Pesados

Seth Rollins (c) vs Finn Balor: Rollins sempre teve vantagem sobre Balor, intensificando o desejo de vingança deste último.

balor derrotado Rollins para se tornar o primeiro Campeão Universal em 2016, mas imediatamente teve que desocupar o título devido a uma lesão sofrida durante a partida.

balor estava determinado a acertar as contas com Rollins, que derrotou o primeiro na disputa pelo título no Money in the Bank.

A WWE ainda não anunciou oficialmente nenhuma outra luta para o SummerSlam.