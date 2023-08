Xavien Howard, do Miami Dolphins, é acusado de compartilhar e gravar vídeo de sexo secreto após arquivamento do processo por DST

MIami Dolphins Xavien Howard está enfrentando mais drama legal de ex-parceiros novamente, agora uma mulher o está processando por supostamente gravar e compartilhar um vídeo de sexo privado. O cornerback do Dolphin fez seu advogado Brad Sohn negar todas as acusações.

O advogado de Howard foi registrado no programa de rádio de Andy Slater na Fox Sports para dar uma resposta firme “Este processo é um perdedor morto. Ponto final, ponto final,“ao adicionar”Estaremos buscando a rejeição de várias deficiências legais na segunda-feira, mas em termos de mérito do caso, simplesmente não há mérito para isso.”

Xavien Howard também foi acusado de transmitir DSTs a uma mulher

De acordo com a postagem do X, Slater compartilhou um vídeo de uma pessoa que parecia estar batendo em um carro com algo na entrada da garagem “Além disso, uma mulher entrou [Howard’s] comunidade este ano e quebrou seu Bentley com um taco de beisebol”, acrescentou Slater.Ela foi presa mais tarde.“

Somado às lutas legais de Xavien, em outubro, uma mulher apresentou uma queixa anonimamente contra o cornerback alegando que ele conscientemente passou para ela uma doença sexualmente transmissível, e ela estava pedindo $ 30.000 de indenização, enquanto o movimento estava sendo chamado “o epítome de um shakedown“, de acordo com a ESPN.

Em março, Sohn também twittou “O acusador anônimo que processou meu cliente por transmitir herpes genital desistiu permanentemente do que provamos ser um processo forjado“, escreveu Sohn.

“Xavien Howard nunca teve herpes genital em primeiro lugar; toda a base de seu processo era uma impossibilidade literal. Seu acusador, no entanto, fez alegações difamatórias, absurdas e sabidamente falsas, como uma das várias tentativas (malsucedidas) de extorquir dinheiro de ele.” Ele adicionou.

“Xavien está considerando várias ações legais contra este fabricante e espera que aqueles que ratificaram suas reivindicações inventadas relatando-as também relatem a exoneração de Xavien.“

De acordo com o processo, a mulher em questão queria um julgamento por júri.