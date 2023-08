Xuxa no mundo dos negócios? Apresentadora lança nova empreitada no mercado empresarial

Conhecida como a “rainha dos baixinhos”, a apresentadora Xuxa tem conquistado um novo espaço: o mundo corporativo. Recente parceira da Bloom, uma rede de fast-food vegana, Xuxa traz sua fama e influência para o ramo de alimentação saudável.

A entrada de Xuxa no mundo dos negócios

O ingresso de Xuxa na Bloom não foi um movimento isolado. A apresentadora tem demonstrado um interesse crescente pelo universo empresarial, sendo esta a terceira vez que investe em um negócio.

Sua entrada na empresa de fast-food vegana veio acompanhada de uma condição peculiar: a inserção da letra “X” no nome do empreendimento, que passou a ser chamado de “XBloom”.

Para realizar essa empreitada, Xuxa chamou para si o empresário Paulo Morais, um dos fundadores da Espaçolaser. Juntos, planejam investir e expandir a empresa.

A parceria com Paulo Morais

Paulo Morais, um dos fundadores da Espaçolaser, se tornou o principal parceiro de Xuxa nessa nova empreitada empresarial. Segundo informações, Morais visitou pessoalmente a única unidade da Bloom e ficou impressionado com o que viu.

Xuxa afirmou: “Eu sabia que ele iria me abrir os olhos para dizer se o caminho era bom ou não“. A apresentadora já tinha o desejo de investir em algo do ramo, visto que é adepta ao veganismo desde 2018.

A expansão da rede XBloom

Com a entrada de Paulo Morais, a XBloom tem planos ambiciosos. A ideia é transformar o negócio em uma rede de franquias. Atualmente, já são seis franqueados, em São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul e Brasília. A expectativa é encerrar o ano com cerca de 15 franquias.

O franqueado deve investir entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, com uma margem líquida de 10% a 14%. Segundo as projeções da empresa, a XBloom quer chegar a 350 unidades até 2026 e 500 até 2028. Uma meta ousada, mas que conta com o respaldo de Xuxa e a experiência de Paulo Morais.

A letra X no nome XBloom

Um dos requisitos de Xuxa para se tornar sócia foi a inclusão da letra X no nome do negócio. Segundo ela, a letra remete ao sanduíche. O pedido foi prontamente aceito.

A entrada de Xuxa e Paulo Morais na Bloom representa um marco para a empresa. Com a experiência de ambos, o plano é expandir o negócio e torná-lo uma referência no ramo de fast-food vegano.

Com a influência de Xuxa e a experiência de Morais, a XBloom tem tudo para se tornar uma grande rede de franquias. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história de sucesso.