Yanet Garcia comemora ser considerada a ‘mulher mais sexy do planeta’ com lingerie espetacular

Yanet Garciaa apresentadora do tempo, ganhou fama por sua figura escultural, como mostram suas redes sociais onde já conta com 15 milhões de seguidores no Instagram.

A modelo também se orgulha de ter um negócio lucrativo em OnlyFansuma plataforma exclusiva para adultos, onde ela ganha um total de 16 mil dólares por mês.

Além desses ganhos, existem outros negócios nos quais ela também ganha bastante.

Yanet Garcia continua muito ativa nas redes sociais, partilhando imensos conteúdos que cativam os seus fãs, e desta vez voltou a cativar os seus seguidores com o seu último instantâneo onde se mostrou com um conjunto de sutiã e calcinha pretos.

“Na selva, a selva poderosa…”, ela legendou a última foto.

Seus fãs reagiram rapidamente às suas fotos e inundaram o post com comentários.

“A garota mais linda do mundo! Por dentro e por fora”, disse um deles.

“A mulher mais sexy do planeta: Deus a abençoou”, respondeu outro.