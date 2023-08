Yankees e Rays limpam os bancos duas vezes enquanto Arozarena é atingido pelo arremesso e rouba o 2º e o 3º, marca

Tampa Bay enfrentou o Ianques na manhã de domingo e o show começou com uma bela peça de Randy Arozarena que roubou 2º, 3º e marcou depois que a defesa dos Yankees fez uma série de lances selvagens.

Isso não agradou aos Yankees enquanto eles estão atualmente na última posição da Liga Americana Leste, e isso parece ter adicionado muita pressão ao arremessador Albert Abreu, que acertou de arroz no final do 8º, fazendo com que ambos os bancos se afastassem e defendessem o jogador mexicano.

Arozarena rouba 2º, 3º e Home

O resultado final é que há muita desavença entre os Yankees e os Rays, já que esta não é a primeira vez que Arozarena é atingido por membros dos Bombers, apenas neste jogo foi o quarto Jogador do Tampa Bay que foi atingido durante o jogo e o sexto da série de três jogos é por isso que quando Arozarena foi atingido, o inferno começou.

Felizmente, os dois times evitaram qualquer violência e, ao se separarem, Arozarena foi para a base e continuou roubando a segunda e a terceira bases.

Logo depois disso, Arozarena provocou Abreu, deixando os Yankees furiosos e limpando o banco novamente. Nenhum punho foi lançado também.

Arozarena acabou por marcar quando Brandon Lowe bateu O arremesso de Abreu produziu uma dobradinha impressionantedando a Arozarena a oportunidade perfeita para rir por último e marcou bem na frente de Abreu.

O jogo terminou com o Rays derrotando os Yankees por 7-4e conforme as coisas avançam, esta será a última vez que eles se verão até a próxima temporada.

O Yankees estão em queda livre no placar e classificação como eles têm sido 2-8 nos últimos 10 jogos, fazendo com que seu futuro parecesse sombrio mesmo com todos os seus esforços.