YK Osiris é acusado de roubar relógio de US$ 20 mil após acordo com joalheiro

Seth disse ao TMZ Hip Hop, ele entrou em contato com YK pela primeira vez através Sean Kingston, um de seus clientes e associados de longa data. Eles se conheceram no início de 2020 antes do fechamento do COVID-19, e Seth afirma que YK o convenceu a vender o AP que estava usando … que você vê YK experimentar e exibir alegremente no vídeo acima. Bling, bling bebê!!!