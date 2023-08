YouTube surpreende com novo design e anuncia botão para pular anúncios

O YouTube, uma das plataformas de compartilhamento de vídeos mais populares do mundo, está testando um novo design para o botão que os usuários gratuitos mais utilizam: o botão de pular anúncios. Essa mudança visa oferecer uma experiência de usuário mais consistente e alinhada com o visual atualizado que foi anunciado no ano passado.

O novo design do botão de pular anúncios

Capturas de tela revelam que o novo botão de pular anúncios será menor em tamanho e terá uma fonte reduzida. Além disso, o plano de fundo será mais transparente, o que pode dificultar um pouco a sua visualização. Essas alterações seguem a identidade visual de outros serviços do Google, incorporando características de design do Material 3, como as bordas arredondadas.

Mudanças na versão em inglês do aplicativo

Outra mudança percebida na versão em inglês do aplicativo é a substituição de “Ads” por “ads”, removendo a letra maiúscula. Essa alteração reforça a hipótese de que o novo botão foi projetado para ser mais discreto e atrair mais atenção dos usuários para o anúncio exibido.

Adaptação ao Material Design 3

Um porta-voz do YouTube afirmou que o objetivo dessa atualização é fornecer uma experiência de usuário mais consistente, alinhada com o visual atualizado que foi anunciado no ano passado. O Google tem trabalhado para alinhar todos os seus serviços ao Material Design 3, e o YouTube não deve demorar para receber essa mudança tanto em seu aplicativo como na versão web.

A experiência atual do botão de pular anúncios

Atualmente, o botão de pular anúncios é uma caixa maior, com um plano de fundo mais opaco que evidencia o texto. Os usuários gratuitos, ou seja, aqueles que não assinam o YouTube Premium, estão acostumados com esse elemento atual e rapidamente clicam ou tocam em “Pular anúncios” para terem uma experiência mais fluida ao assistir aos vídeos.



O YouTube Premium

O YouTube Premium é um plano pago que oferece diversas vantagens aos usuários, como a remoção dos anúncios e outras funcionalidades exclusivas. Ao assinar o YouTube Premium, os usuários não precisam mais se preocupar em pular anúncios, pois eles simplesmente não serão exibidos durante a reprodução dos vídeos.

Previsão para a chegada do novo botão

O YouTube ainda não divulgou uma previsão exata para a chegada do novo botão de pular anúncios, mas considerando a meta do Google em alinhar todos os seus serviços ao Material Design 3, é esperado que essa atualização seja disponibilizada em breve tanto para os usuários do aplicativo quanto para a versão web.

Ademais, com o objetivo de oferecer uma experiência de usuário mais consistente e alinhada com o Material Design 3, o YouTube está testando um novo design para o botão de pular anúncios. Essa mudança inclui um botão menor, com uma fonte reduzida e um plano de fundo mais transparente.

A substituição de “Ads” por “ads” na versão em inglês do aplicativo também indica que o novo botão será mais discreto. Os usuários gratuitos do YouTube, que estão acostumados com o botão atual, poderão em breve experimentar essa nova interface, que visa oferecer uma experiência visualmente mais atraente.

Enquanto isso, os assinantes do YouTube Premium continuarão desfrutando dos vídeos sem anúncios, sem a necessidade de pular nenhum deles. Fique atento às próximas atualizações do YouTube e aproveite a plataforma da melhor forma possível