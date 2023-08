YouTuber Fousey levado para avaliação de saúde mental após chamar a polícia por ameaças

Fousey estava transmitindo Kick na noite de terça-feira no hotel InterContinental Miami – você pode ouvi-lo gritando com um despachante da polícia ao telefone enquanto alguém de sua equipe tenta fazê-lo se acalmar.

Para quem não sabe, os fãs de Fousey têm se preocupado com sua saúde mental ultimamente… depois de surtar quando ele disse a palavra com n em uma maratona de transmissão ao vivo no início deste mês, enquanto fazia rap junto com J. Cole‘Love Yourz.’