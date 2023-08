Zendaya pede um papel específico em Hollywood: adoraria interpretar um vilão

Dapesar de ter apenas 26 anos, Zendaya é uma das atrizes mais procuradas do Hollywood e um dos mais bem pagos.

Ela estrelou sucessos de bilheteria como ‘Homem-Aranha: No Way Home’ e ‘Dune’, além de séries como ‘Euphoria’, que está atualmente em sua terceira temporada na HBO Max.

Tom Holland e Zendaya se apaixonaram em Londres enquanto tomavam um café e faziam compras juntos

No entanto, há um tipo de papel que ela ainda não desempenhou e que gostaria de desempenhar.

Zendaya quer interpretar um vilão

Nos próximos meses, a atriz norte-americana pretende levar às telonas tanto a sequência de ‘Duna’ quanto de ‘Rivais’, polêmico filme em que um triângulo amoroso fará com que a atriz seja vista em uma situação até então nunca vista.

Mas, em entrevista à Elle, ela falou sobre que tipo de oportunidades gostaria de ter em Hollywood.

“Eu adoraria interpretar uma espécie de vilão”, disse ela.

“Aproveite as vibrações malignas dos supervilões. Seja o que for que isso se manifeste, não penso necessariamente no sentido de super-herói, apenas quero dizer no sentido emocional.

“Sinto que normalmente interpreto o mocinho, então gostaria de interpretar o bandido.”

O salto de Zendaya na direção

Por outro lado, além desse papel de vilão, Zendaya quer explorar outros caminhos, como dirigir.

Na verdade, na segunda temporada de ‘Euphoria’ ela estava prestes a ficar atrás das câmeras em um episódio.

“[I want to] dirigir um dia, dirigir um filme, espero que mais do que apenas um”, Zendaya adicionado.

“O primeiro passo para realmente fazer algo sozinho não é fácil de dar, então espero poder superar o medo.”