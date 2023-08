Zero Wolf Em ‘Apocalypto’ ‘Memba Him?!

Ator e dançarino americano-canadense Raoul Trujillo tinha 51 anos quando assumiu o papel de Zero Wolf – o líder maia de coração frio que saqueia a aldeia de Jaguar Paw e os vende como sacrifícios humanos – em Mel Gibson do filme de aventura único “Apocalypto” em 2006.

Juntando-se a Trujillo no filme cheio de ação incluído Rudy Youngblood que colocando sua vida em risco por seus companheiros aldeões e família, Jaguar Paw, Dalia Hernandez como a esposa grávida de Jaguar Paw, Seven and Jonathan Brewer que não queria nada mais do que ter uma família, Blunted.