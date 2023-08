Zhang Weili x Amanda Lemos destaques do vídeo da luta completa

Assista Zhang Weili vs. Amanda Lemos destaques completos do vídeo da luta do confronto co-principal do UFC 292 no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Sterling x O’Malley aconteceu no dia 19 de agosto no TD Garden em Boston, Massachusetts. O campeão peso-palha do UFC Zhang Weili (24-3) e Amanda Lemos (13-3-1) se enfrentaram no evento co-principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no ESPN + pay-per-view.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Weili x Lemos, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Ambas as mulheres em ortodoxo e saltando de ambos para começar. Weili mostrando fintas de imediato e tomando o centro. Lemos muda de posição. Sentindo-se fora.

Chute rasteiro rápido de Lemos é pego e Weili imediatamente consegue a queda!

Lemos fica esquilo, mas Weili passa as pernas e passa para o controle lateral rapidamente. Um minuto e Weili está em posição dominante.

Lemos ficando apertado aqui. Weili pesado, tiros pequenos. Ela tem Lemos perto da cerca. Lemos tentando agarrar e virar. Weili empurra ela para a cerca e usando boa posição de cabeça. Ficando pesado e agora ela abre com umas mãos esquerdas desagradáveis!

Lemos está preso por baixo e tendo que defender. Weili está com uma perna travada e ela está sentada nela e usando a cerca como um bloco de prisão, para controlar. Depois figurões.

Lemos em movimento e posturas de Weili para cima e enormes mãos esquerdas! Lemos está em apuros!

WOW SCRAMBLE E LEMOS TEM UM D’ARCE! WEILIE ESTÁ POR CIMA E BLOQUEANDO! LEMOS SEGURA MAS NÃO TEM ALAVANCA.

WEILI SAIU E TOMA A VOLTA!!! QUE SEQUÊNCIA DE COISAS!! E WEILI MARTELANDO ENORMES TIROS!!! LEMOS EM PERIGO! LEMOS VAI ATRÁS DELA E SE MOVENDO!!! UAU.

Lemos sobreviveu a esse momento, mas Weili ainda está por cima e tem Lemos na cerca. Grandes canhotos martelando e Lemos não consegue se livrar. Ela vai sobreviver embora. Lemos ainda tenta outro D’Arce pouco antes do sino, mas Weili bate nela.

O MMA Fighting marca o round 10-8 para Weili.

2 ª rodada

Isso foi divertido como o inferno. Lemos também fica bem no banquinho por ser martelado. E esse D’Arce poderia ter sido algo se Weili não fosse tão experiente.

Lemos saiu com alguma garra para começar, pegando o centro e balançando. Sem alegria. Weili fintando e quicando. Chute baixo. GRANDES terrenos certos de Lemos. Weili come.

Chute frontal de Lemos que Weili quase pega. Ângulos de ambas as mulheres. Chute lateral de Weili atinge o corpo. Mão direita desagradável das terras de Lemos. Ela está encontrando um lar. Mas ela fica louca e Weili agarra uma chave de corpo e termina com ela. Weili imediatamente para o controle lateral e no centro da gaiola.

Lemos tenta entrar, mas Weili é muito forte. Ela usa um ataque de crucifixo para preparar um movimento para montar, mas Lemos consegue agarrar uma perna e colocar na meia-guarda. Weili ficando pesado. Pequenos tiros e grande pressão no ombro aqui.

Weili tenta se mexer, mas Lemos está usando bem as pernas. Weili acerta algumas cotoveladas. Weili não dá um centímetro de espaço. Lemos resiste e rola, mas Weili fica por cima e depois salta para trás! E arrasta o Lemos para dentro da mochila cheia! Ótimas transições!

Lemos tenta descer e sair. Ela atende e Weili fica por perto e passa para o controle lateral, mas Lemos consegue uma perna para a guarda. Postura do campeão e cotovelos. Lemos elevando e recuando. Weili se pendura em um gancho e acerta uma boa cotovelada e joelhada no corpo e depois derruba Lemos novamente. Ela está apenas modificando-a.

Guarda total dessa vez e Weili se posiciona e passa. Tartaruga de Lemos e Weili avança para trás. Lemos contra a cerca com o lado esquerdo e Weili ficando em cima dela. Lemos segura aquele braço direito para evitar socos e o tempo acaba.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Weili, 20-17 Weili no geral.

Rodada 3

Lemos parece um pouco cansada, mas ainda bem agora, o que significa que ela está nisso. Ela conseguiu alguns figurões, e é isso que o corner de Weili está dizendo a ela. Ela vai ficar desesperada e esta é a rodada que eles acham que ganham. Vamos descobrir.

Lemos sai para o centro para começar, mas Weili tira dela. Lemos esperando esta rodada, não tentando forçar nada. Nem Weili. Ela só precisa de um clinch.

Primeiro minuto morno. Lemos erra um combo. Weili sente falta dela. Lemos tenta uma joelhada, mas Weili dá um passo para o lado e ela consegue um clinch. Lemos a vira para a gaiola e agora ela tem a posição. Até que Weili acerta uma cotovelada média e assume a posição de volta, então joga Lemos no tatame.

Weili se levanta e começa a chutar as pernas de Lemos. Lemos tomando um momento aqui. E Weili abriu caminho para a guarda e imediatamente para o controle lateral. Lemos está plana agora e ela está começando a parecer um pouco cansada. Lemos avança, mas Weili corre em volta dela e pega as costas!

E ela tem os ganchos e Lemos está achatado! Lemos rola, mas Weili está com a mochila e ela está trabalhando no estrangulamento. Lemos luta as mãos, mas ela deita de novo. Se entrega e fica com a metade. Trabalho forte.

Weili tentando acertar, mas Lemos está lutando muito agora. Ela está jogando no modo de segurança, não mais no modo de varredura e envio. E Weili passa de joelho na barriga. Isso é rude.

Lemos se levanta, mas Weili ainda a segura contra a cerca e acerta uma cotovelada feia. Tiros pequenos. Ela está usando Lemos agora, que está começando a parecer muito cansado. Combinação de Weili enquanto ela quebra. Lemos parece muito lento agora.

1-2 do campeão. Lemos atira de volta, mas agora é mais lento. Não tenho certeza se ela tem o pop. Weili mantendo seu apoio agora. Pouco tempo e a rodada acaba sem muito.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Weili, 30-26 Weili no geral.

Rodada 4

As estatísticas mostram que Lemos acertou 9 golpes totais contra 158 de Weili. Talvez eu devesse ter tido mais alguns 10-8 rounds lá. Sim.

Lemos ainda parece bem. Apenas mais pesado. Ela está pronta para lutar, mas não tem certeza se ainda tem o molho.

Lemos assumiu a liderança para começar, mas sem ofensa em nenhum dos 30. Paciência. Mais 30 segundos do mesmo. Weili contornando Lemos de pés chatos. Ela está acertando alguns chutes nas pernas também.

Lemos tenta acertar um contra-ataque, mas foi visivelmente mais lento e com menos pop. Weili está preparando uma rotina de cardio kickboxing agora. Guarda alta, tiros leves. Nada importante. Muitos chutes. Ela está claramente esperando que Lemos se comprometa com algo para um contra-ataque.

Lemos acertou uma mão esquerda ali. E outro. Aquele senta Weili, mas foi um escorregão em uma perna e Weili está de pé novamente. Lemos quase erra uma cotovelada monstruosa. Ela está lá. Mas Weili acerta com a mão direita e depois faz a dobradinha e finaliza. Essa foi uma boa configuração.

Mas Lemos está atacando um D’Arce! Ela está no pescoço, mas Rogan diz que parece apertado, então ela está segura.

SIM. Weili imediatamente coloca a cabeça para fora. Mas Lemos consegue resistir a isso. Weili com o cotovelo. De volta ao espaço. Weili desacelerando também aqui, com certeza. Lemos respirando fundo, mas ela ainda tem ânimo. Pouco desleixado em alguns tiros agora. Lemos acerta uma direita, mas come um combo.

Lemos está ficando muito desleixado e apenas balançando lá agora, mas Weili está se afastando. Chute de Weili cai por cima. Ambas as mulheres cansadas, mas Lemos avança sobrevoando o sino.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Lemos, 39-36 Weili no geral.

Rodada 5

Lemos precisa de uma finalização e ela é jogo o suficiente para fazer algo. Feche a quarta rodada, mas ela lutou bem. Weili parece fresco após a curva.

Lemos ainda um pouco arrastado, Weili se movimentando. Chutes laterais de Weili para começar e três para a terra. Em seguida, um bom chute no corpo.

AH MEU DEUS, WEILI A BATEU COM A MÃO DIREITA QUANDO LEMOS ENTROU!!!! LEMOS CAI E ELA ESTÁ VENDO ESTRELAS!!! WEILI ATACA E ESTÁ MARTELANDO TIROS! LEMOS SOBREVIVE E ATACA UM LEG LOCK! WEILI GIRA E ESTÁ COLOCANDO NELA! LEMOS É TÃO DIFÍCIL!

LEMOS SCRMABLING E WEILI TEM O CRUCIFIXO DE VOLTA! LEMOS CONTINUA SE MOVENDO E TENTANDO QUEBRAR MAS WEILI CONTINUA BATENDO ELA!

Lemos sobreviveu por enquanto bom senhor ela é dura. Weili ainda com o crucifixo de costas encostado na cerca, segurando a posição e batendo. Lemos não pode escapar. Agora Weili a levou para o tatame. Lemos continua lutando. Isso é como 50 greves sem resposta. Lemos está se movendo, mas isso é um bilhão de socos.

Lemos se levanta! Weili ainda a tem contra a cerca e ela está acertando alguns tiros maldosos. E então Weili termina com ela com um giro. Weili no controle lateral. 2 minutos para terminar.

Weili pode ter se esgotado nessa troca. Lemos está com gás, obviamente, mas Weili está mantendo esta posição agora, sem ofender muito. Lemos tentando andar na parede. Significa joelhos no corpo de Weili.

Falta 1 minuto e Lemos está preso no controle lateral. 275 diferencial de ataque total no momento. É um recorde no MMA feminino. E só está subindo.

Mas Lemos se levanta e ela está tentando pular no pescoço! Weili evita, mas Lemos não consegue desistir dela. Pouco tempo e Weili pode simplesmente fugir. Lemos ataca, mas a luta acabou.

O MMA Fighting marca a rodada 10-7 Weili, 49-43 Weili no geral.