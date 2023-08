Zoop OFERECE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Zoop, empresa de tecnologia financeira que rentabiliza negócios oferecendo experiências de pagamentos e banking completas e sem fricção, está na procura por pessoas para compor o seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis na lista abaixo:

Analista Financeiro Pleno (Piloto de Reservas) – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Assistente de Customer Experience (CX) – Vaga Exclusiva PCD – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Assistente Jurídico – Vaga Exclusiva PCD – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos I Pessoas Negras – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Banco de talentos;

Pessoa Desenvolvedora JR – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Team Lead – Payments – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo: Liderar times multidisciplinares de desenvolvimento de software; Definir a melhor forma de trabalho para os times a partir de metodologias ágeis.

Mais sobre a Zoop

Sobre a Zoop, é válido frisar que a empresa oferece uma plataforma white label que permite que parceiros possam receber, processar e gerenciar pagamentos usando suas próprias marcas. Através dela, empresas de todos os segmentos criam soluções de pagamento inovadoras em todas as transações, independente da forma.

Além disso, nasceu com o propósito de romper radicalmente o status quo, inovar, promover o desenvolvimento das melhores tecnologias do mercado de serviços financeiros e criar uma experiência única para os seus parceiros eliminando as barreiras que dificultam a concretização de negociações e o comércio tanto no universo virtual quanto no físico.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Zoop já veio à tona, a candidatura acontece de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.