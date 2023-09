1/3 dos Beneficiários possui Crédito Consignado Contratado

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma assistência concedida a idosos com mais de 65 anos e indivíduos com deficiência que se enquadram na faixa de baixa renda. Para se qualificar para o BPC, a renda per capita familiar deve ser de no máximo um quarto do salário mínimo, o que atualmente equivale a R$ 330.

Sobre o BPC

O BPC é um benefício financeiro concedido a indivíduos que se enquadram em determinados critérios de elegibilidade. Em agosto, o BPC foi concedido a 5.467.595 pessoas, das quais, 1.699.057 têm pelo menos um contrato ativo.

Elegibilidade

Para ser elegível para o BPC, é necessário:

Ter mais de 65 anos, ou;

Ter uma deficiência que seja comprovada por um médico;

Possuir uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo.

1. Crédito Consignado e BPC: Uma Visão Geral

De acordo com os dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um em cada três beneficiários do BPC possui um contrato de empréstimo ligado ao pagamento. Nesse contexto, a decisão do STF de validar a oferta de crédito consignado para beneficiários de programas sociais como o BPC e o Bolsa Família é bastante relevante.

O crédito consignado é um tipo de empréstimo onde a instituição bancária deduz o valor da parcela diretamente do depósito do benefício. Isso proporciona uma forma de liquidez imediata para os beneficiários que podem usar os fundos para pagar dívidas, cobrir despesas urgentes ou investir em um plano adiado.



Impacto da Decisão do STF

A decisão do STF é um marco importante para os beneficiários do BPC. Com essa decisão, os beneficiários poderão comprometer até 35% de sua renda básica, atualmente em R$ 1.320, para o crédito consignado. Isso significa que o valor médio de desconto seria de R$ 434,97, com o valor máximo da parcela chegando a R$ 462.

Crédito Consignado: O Passado e o Futuro

A oferta de crédito consignado foi interrompida em março deste ano e sua liberação foi incluída na medida provisória do Bolsa Família em junho passado. A ação que questionava o empréstimo foi apresentada em agosto do ano passado pelo PDT, com o objetivo de impedir o empréstimo para beneficiários do BPC e do Bolsa Família.

Havia uma preocupação de que a concessão de crédito pudesse levar ao superendividamento, já que os beneficiários do BPC são geralmente menos favorecidos. No entanto, o ministro do STF Nunes Marques, relator do caso, avaliou que os novos limites da margem consignável não são incompatíveis com os preceitos constitucionais.

A Resposta do INSS

Menos de 24 horas após a decisão do STF, o INSS lançou uma nota sobre o assunto, indicando que a decisão do STF seria respeitada e que o crédito consignado para usuários do BPC voltaria a ser oferecido pela autarquia.

O INSS anunciou que a instrução normativa será publicada em breve, após a qual os beneficiários do BPC estarão livres para solicitar o crédito consignado, se assim desejarem.

Detalhes do Crédito Consignado para o BPC

Os beneficiários do BPC poderão comprometer até 35% de seu benefício, sendo 30% para operações exclusivas de empréstimo consignado e outros 5% para o cartão de crédito consignado ou para o cartão consignado do benefício.

O INSS também confirmou que a taxa máxima de juros é a mesma que é aplicada para o consignado voltado para os segurados do INSS. Esta taxa máxima é de 1,91%.

Recomendações para os Beneficiários do BPC

É importante que os beneficiários do BPC busquem as taxas mais baixas antes de contratar esse tipo de empréstimo. No site do Banco Central é possível consultar os juros de todas as instituições financeiras. A decisão de solicitar o crédito consignado deve ser tomada com cautela, levando em conta a situação financeira individual de cada beneficiário.

A validação da oferta de crédito consignado para beneficiários do BPC pelo STF é um desenvolvimento significativo que tem o potencial de impactar milhões de beneficiários em todo o Brasil. No entanto, é fundamental que os beneficiários estejam totalmente cientes dos detalhes e implicações antes de se comprometer com o crédito consignado.