10 MOEDAS DE 1 REAL que valem R$1350 CADA UMA. Fique de olho no troco!

As moedas de 1 real são mais que um simples meio de troca. Elas carregam uma rica tapeçaria de histórias, culturas e, em algumas ocasiões, um valor surpreendente. Neste artigo, vamos mergulhar no mundo fascinante das moedas raras de 1 real.

A Origem da Moeda de 1 Real

A jornada da moeda de 1 real começa em 1994, quando o Brasil implementou o Plano Real em uma tentativa de estabilizar a economia e controlar a inflação. Desde então, a moeda sofreu várias transformações, tanto no design quanto na composição.

O Valor Além da Face: Moedas Raras

Algumas moedas de 1 real transcendem seu valor nominal devido à sua raridade ou falhas de cunhagem. Essas peças singulares podem ser verdadeiros tesouros para os colecionadores.

Segundo o Catálogo Moedas com Erros, 3ª Edição, 2023: “É um erro difícil de certificar, pois o núcleo pode ser removido e recolocado. Como ele não é eletro revestido, não deixa marcas. Deve-se fazer uma minuciosa avaliação e verificar o corte interno do núcleo para verificar se não está liso.”

As 10 Moedas Raras de 1 Real que valem R$1350

As moedas de 1 real com disco único são exemplos perfeitos de moedas que ganham um valor significativo devido à sua raridade. Existe 10 moedas raras de 1 real com essa característica produzidas nos anos:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2019 2020

Para saber mais detalhes deste tipo de moeda, confira este vídeo informativo:

Outras Moedas de 1 Real Raras

Existem outras moedas de 1 real que também são valiosas devido à sua raridade.

Aqui estão as 17 moedas raras das Olimpíadas e seus respectivos valores:

Moeda 1 real do Boxe com Reverso Invertido: R$650 Moeda 1 real TOM com Reverso Invertido: R$800 Moeda 1 real da Natação paraolímpica Reverso Invertido: R$500 Moeda 1 real do Rugby com Reverso Invertido: R$650 Moeda 1 real da Vela com Reverso Invertido: R$400 Moeda 1 real do Voleibol com Reverso Invertido: R$900 Moeda de 1 real do Mascote VINICIUS: R$800 Moeda 1 Real do Atletismo Paralímpico, popular “Perna de Pau”, com Reverso à direita: R$280 Moeda 1 real do Boxe com Reverso à direita: R$280 Moeda 1 real do Golfe com Reverso à esquerda: R$280 Moeda 1 real do Judô com Reverso à direita: R$280 Moeda 1 Real do Natação Paralímpica com Reverso à direita: R$250 Moeda 1 Real do Paratriatlo Paralímpico com Reverso à direita: R$250 Moeda 1 real do Rugby com Reverso à direita: R$250 Moeda 1 real do Rugby com Reverso à esquerda: R$250 Moeda 1 real da Vela com Reverso à direita: R$200 Moeda 1 real da Vela com Reverso à esquerda: R$200

O que Faz uma Moeda se Tornar Rara

Uma moeda é considerada rara por vários fatores, como o número de peças produzidas, o ano de cunhagem, o estado de preservação e a presença de erros de cunhagem.

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda rara de 1 real é um processo complexo que depende de diversos fatores, como raridade, estado de conservação e presença de erros de cunhagem.

Ferramentas para Avaliação

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são excelentes ferramentas para avaliar o valor de uma moeda. Eles fornecem informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de cunhagem, o número de peças produzidas e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O Catálogo Moedas com Erros, de Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Venda de Moedas Antigas

Se você possui moedas de 1 real antigas e deseja vendê-las, existem várias opções. No entanto, antes de vender, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda.

Avaliação Prévia

Para uma avaliação prévia, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Após receber a avaliação, você pode explorar diferentes alternativas para vender suas moedas antigas.

Onde Vender Moedas Antigas?

Se você está pensando em vender suas moedas antigas, veja algumas das melhores opções:

Site da Sociedade Numismática Brasileira

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre

Casas de compra de moedas

Encontros presenciais

Anúncios especializados em numismática

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns deles incluem: