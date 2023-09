13º Salário do BOLSA FAMÍLIA Confirmado? ENTENDA o que está ocorrendo

Você desejaria receber um 13º salário dentro do programa Bolsa Família? Se a sua resposta for sim, então você não está sozinho. Milhares de pessoas que fazem parte deste projeto social afirmam que precisam receber este adicional de final de ano. Trata-se de um pedido antigo destes usuários.

É justamente esta vontade de receber o 13º salário que está fazendo com que algumas pessoas acabem caindo em golpes na internet. Na ansiedade por receber o adicional de final de ano, cidadãos acabam acreditando em diversos anúncios e informações falsas que são compartilhadas nas redes sociais.

Como funciona o golpe do 13º salário

Não existe apenas um tipo de golpe envolvendo um suposto pagamento de 13º salário para o Bolsa Família. Criminosos costumam variar a maneira como eles se apresentam aos usuários. Na grande maioria dos casos, eles fazem com que links com estas informações falsas sejam compartilhadas.

Há casos, por exemplo, de criminosos que enviam mensagens afirmando que o governo federal decidiu pagar o 13º salário, mas o cidadão precisa se cadastrar urgentemente para receber o adicional. Neste processo, o criminoso consegue o acesso aos dados do cidadão e pode usar como desejar.

Como não cair

Diante deste aumento no número de golpes envolvendo o falso pagamento do 13º salário, é natural que muitas pessoas tenham medo de ser a próxima vítima. De acordo com analistas, a principal dica para não cair na fraude é não acreditar em ninguém que afirma que o governo federal liberou o adicional.

Mesmo porque é fato que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já bateu o martelo e decidiu que não vai pagar nenhum tipo de 13º salário para os usuários do Bolsa Família. A informação foi confirmada pelo Ministro Wellington Dias (PT) em entrevista recente.

“Tivemos um momento (durante o qual o 13º foi pago) muito mais pensando em estratégia eleitoral. Mesmo assim, em um ano apenas, 2019, em que se teve o pagamento extra. A partir daí, não teve mais. Isso mostra que era um ponto fora da linha, que o próprio governo anterior deve ter avaliado e visto que era um equívoco”, afirmou Dias.



“Teremos a oportunidade de trabalhar o ponto principal, que é a inclusão socioeconômica. Objetivo maior é abrir oportunidades, pelo emprego e pelo empreendedorismo, para que se tenha condição de renda. Aí, quem alcançar condição de emprego, vai ter salário, décimo-terceiro, férias, vai ter tudo o que é previsto para o mundo do trabalho”, seguiu o ministro.

O governo pode voltar atrás?

Sim. Mesmo que o governo federal diga hoje que não vai pagar o 13º salário para os usuários do Bolsa Família em 2023, nada impede que os governantes mudem de ideia. Vale lembrar que existem projetos em tramitação no Congresso Nacional que estabelecem a criação deste bônus de final de ano. Em tese, os parlamentares ainda podem aprovar a medida.

Mas a informação de hoje é que não há nenhum tipo de 13º salário programado para o final deste ano, e é pouco provável que este cenário mude. Entretanto, mesmo que o governo federal aplique uma mudança neste sentido, ela será informada com antecedência aos usuários do projeto social.

Não há, portanto, nenhuma necessidade de enviar dados para qualquer site que promete a liberação do 13º salário para usuários do Bolsa Família.

Bolsa Família em setembro

Se, por um lado, não há previsão de pagamento do 13º salário para os usuários do Bolsa Família, os repasses regulares seguem ocorrendo normalmente. As liberações deste mês serão iniciadas já no próximo dia 18. Confira no calendário abaixo.