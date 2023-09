20 MIL brasileiros poderão emitir a CNH de forma GRATUITA; veja se você está na lista

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um desejo de muitos brasileiros, mas nem todos têm condições financeiras para arcar com os custos do processo. No entanto, um programa chamado CNH Social oferece a emissão gratuita desse documento para cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar os detalhes desse programa, as oportunidades que ele proporciona e como verificar se você está entre os beneficiados.

O Programa CNH Social

O CNH Social é um programa do Governo do Amazonas que visa permitir o acesso gratuito aos serviços de habilitação de veículos automotores para pessoas de baixa renda. Lançado em 2021 pelo governador Wilson Lima, o programa oferece a oportunidade de obtenção da primeira habilitação, adição de categoria e troca de categoria, sem custos para os beneficiados.

O Segundo Ciclo do Programa

O Governo da Amazonas divulgou recentemente a lista com os nomes dos 20 mil brasileiros contemplados no segundo ciclo do programa CNH Social. Essa listagem está disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e inclui tanto os contemplados na cidade de Manaus quanto no interior do estado.

Dessa forma, foram destinadas 10 mil vagas para moradores de Manaus e outras 10 mil vagas foram distribuídas entre os 61 municípios do interior. Com isso, o segundo ciclo do CNH Social alcançou a marca de 80 mil vagas, o dobro do quantitativo oferecido no primeiro ciclo.

Como Verificar se Você Está na Lista

Para verificar se você está entre os contemplados no programa CNH Social, basta acessar o site. A lista com os nomes dos beneficiados está disponível nesse endereço eletrônico. Caso seu nome esteja na lista, é importante ficar atento aos prazos estabelecidos para a entrega da documentação.

Prazos e Documentação



Você também pode gostar:

Os selecionados para o CNH Social devem ficar atentos aos prazos estabelecidos para a entrega da documentação. Tanto os moradores de Manaus quanto do interior devem iniciar a entrega na segunda-feira, dia 25. Para os residentes da capital, a entrega deve ser feita até o dia 20 de dezembro, na sede do Detran-AM, com agendamento prévio por meio do site.

Já no interior, o prazo de entrega da documentação termina no dia 20 de outubro. Os agendamentos e entregas devem ser realizados presencialmente nos postos de atendimento do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município.

Os documentos necessários para a solicitação da CNH Social são os seguintes:

RG (original e cópia)

CPF (original e cópia)

Comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia)

Título de eleitor (original e cópia)

Comprovante de quitação eleitoral (obtido pelo site do TRE)

Comprovante de renda (original e cópia)

Duas fotos 3×4 (exceto para os municípios que já possuem captura de imagem)

Declaração de hipossuficiência econômica

Além disso, alguns municípios específicos podem solicitar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para os contemplados que residem neles.

Benefícios do Programa CNH Social

O programa CNH Social oferece uma série de benefícios para os cidadãos de baixa renda. Além da possibilidade de obter a CNH de forma gratuita, os beneficiados têm a oportunidade de se tornarem habilitados para conduzir veículos automotores, o que pode abrir portas para novas oportunidades de emprego e mobilidade.

A CNH é um documento importante e muitas vezes exigido em processos seletivos de emprego. Portanto, ter acesso a esse documento gratuitamente pode ser um diferencial para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Detran-AM

O programa CNH Social é uma iniciativa do Governo do Amazonas que visa proporcionar a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação para cidadãos de baixa renda. Com a divulgação da lista dos contemplados no segundo ciclo, milhares de brasileiros terão a oportunidade de obter a CNH sem custos.

Se você está interessado em participar do programa, verifique se seu nome está na lista divulgada pelo Detran-AM e esteja atento aos prazos e documentação necessária. A CNH Social pode ser o primeiro passo para conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho e garantir maior mobilidade e independência no dia a dia.

Não perca essa chance de obter sua CNH de forma 100% gratuita e aproveite os benefícios que esse programa oferece. Seu futuro no trânsito começa agora!