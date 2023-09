2º Exame de Qualificação será aplicado neste domingo (3)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma instituição pública de ensino superior pública com sede principal na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O processo seletivo da UERJ é dividido em etapas, denominadas de Exames de Qualificação e Exame Discursivo. As inscrições para a 2º etapa do Exame de Qualificação terminaram no dia 24 de julho e as provas desta etapa, por sua vez, serão realizadas neste domingo, dia 03 de setembro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a 2º etapa do Exame de Qualificação da UERJ. Vamos conferir!

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: provas são aplicadas neste domingo (03)

Conforme o calendário oficial do Vestibular da UERJ, as provas do 2º Exame de Qualificação serão aplicadas para os candidatos neste domingo, dia 03 de setembro, das 9h às 13h.

Os locais de prova dos candidatos já foram divulgados pela instituição e podem ser acessados no site do Vestibular da UERJ.

A prova será forma por uma prova de 60 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre as seguintes disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Além disso, é importante destacar que para as perguntas de Língua Portuguesa e Literatura da prova desta etapa do Exame de Qualificação, a UERJ recomenda a leitura integral da obra “Anos de chumbo”, escrita por Chico Buarque.

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: orientações para a prova



É importante que todos os candidatos que pretendem participar do 2º Exame de Qualificação neste domingo leiam algumas recomendações sobre a prova.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que os portões dos locais de prova abrem às 8h. A recomendação da UERJ é que todos os participantes cheguem ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência.

No dia da prova, os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e corpo transparente, além de um documento de identificação original. Também será necessário apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), disponível no sistema do vestibular da UERJ.

Os candidatos podem acessar o edital da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ para conferir mais informações sobre o vestibular.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: divulgação dos gabaritos e resultados

Conforme as informações divulgadas pela UERJ, o gabarito oficial da prova do 2º Exame de Qualificação será divulgado no dia 03 de setembro, mesmo dia de realização das provas. O documento estará disponível no site do Vestibular da UERJ.

O resultado final dessa fase do Exame de Qualificação, por sua vez, será divulgado no dia 14 de setembro, também de forma online.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: exame discursivo

A última etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ será o exame discursivo. Conforme divulgado pela UERJ, serão convocados para essa etapa os estudantes que obtiverem pontuação mínima de 40% na 2º etapa do Exame de Qualificação. É importante destacar que os candidatos aprovados para o exame discursivo não estarão automaticamente inscritos no mesmo e deverão realizar os procedimentos de inscrição previstos pelo processo seletivo da UERJ.

A prova será aplicada no dia 03 de dezembro e será composta por uma proposta de redação e também por questões discursivas sobre tópicos diversos de disciplinas estudadas ao longo do ensino médio.

Para o exame discursivo do Vestibular da UERJ, os candidatos deverão ler os livros que foram selecionados para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ. Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas do exame discursivo recomenda-se a leitura de “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco e para a prova de redação, por sua vez, a leitura de “O menino do pijama listrado”, do autor John Boyne.