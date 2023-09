3 MOEDAS RARAS de 1 REAL que pode ser Vendida Agora Mesmo por R$1220

A numismática, ciência que estuda as moedas, é um campo vasto e fascinante. Ao longo da história, diversas moedas caíram em desuso, transformando-se em objetos de valor para colecionadores e historiadores. Neste artigo, vamos mergulhar no universo das moedas raras, com atenção especial às moedas de 1 real.

O Fascínio das Moedas Comemorativas

As moedas comemorativas despertam grande interesse entre os numismatas. Fabricadas em quantidades limitadas para celebrar ocasiões especiais, essas moedas contam histórias intrigantes através de seus desenhos exclusivos. Um exemplo notável são as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, que se tornaram um atrativo para colecionadores ao redor do mundo.

3 Moedas Raras de 1 Real que Podem Valer Até R$1220

É interessante notar que o valor de uma moeda pode estar diretamente relacionado a defeitos durante sua produção, o que as torna raridades. Abaixo, apresentamos 3 moedas de 1 real que, devido a erros de fabricação, podem valer até R$1220:

Moeda 1 real Comemorativa Juscelino Kubitschek disco cortado: R$600 Moeda de 1 real com núcleo deslocado: R$570 Moeda de 1 real cunho trincado: R$50

Saiba como identificar cada moeda desta e demais detalhes no vídeo abaixo:

Outras Moedas Raras de 1 Real



O Mercado das Moedas Raras

O mercado de moedas raras é dinâmico e sempre em mudança. O valor de uma moeda rara é determinado pela sua disponibilidade e demanda. Moedas que foram emitidas em lotes iniciais ou que possuem erros de cunhagem tendem a ser especialmente valiosas.

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda rara de 1 real é complexa e depende de diversos fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Ferramentas para Avaliação

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são uma excelente ferramenta para avaliar o valor de uma moeda. Eles contêm informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de fabricação, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O catálogo “Moedas com Erros”, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra, em sua 3ª edição, traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.