300 vagas! Salários ultrapassam R$ 8MIL

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou a autorização de 300 vagas para o tão aguardado Concurso Fiocruz 2023. Com a publicação do edital prevista para este ano, a expectativa é alta para os concursandos que desejam ingressar nessa renomada instituição. Neste artigo, vamos explorar todas as informações relevantes sobre o concurso, incluindo cargos, distribuição das vagas, remuneração e o histórico da última seleção.

Distribuição das vagas

O Concurso Fiocruz 2023 contemplará três cargos: Pesquisador em Saúde Pública, Tecnologista em Saúde Pública e Analista de Gestão em Saúde. Para cada cargo, serão disponibilizadas 100 vagas. Essa distribuição equitativa de oportunidades busca promover a diversidade e a valorização de diferentes áreas de atuação dentro da Fiocruz.

Remuneração inicial

O concurso público oferece uma remuneração inicial atrativa para os aprovados. Confira os valores para cada cargo:

Pesquisador em Saúde Pública: R$ 8.487,50

Tecnologista em Saúde Pública: R$ 7.593,94

Analista de Gestão em Saúde: R$ 7.593,94

Esses valores refletem o reconhecimento e a valorização dos profissionais que atuam na área da saúde, além de incentivar a busca por qualificação e excelência.

Último Concurso Fiocruz



Você também pode gostar:

O último concurso realizado pela Fundação Oswaldo Cruz ocorreu o ano de 2016 e trouxe oportunidades para cargos como Assistente Técnico de Gestão em Saúde, Técnico em Saúde Pública, Pesquisador e Especialista. Cada cargo possuía um processo seletivo específico, com diferentes etapas e critérios de avaliação.

Assistente Técnico de Gestão em Saúde

Os candidatos ao cargo de Assistente Técnico de Gestão em Saúde foram avaliados por meio de uma prova objetiva, que teve caráter eliminatório e classificatório. Essa etapa consistiu em questões que abordavam conhecimentos gerais e específicos relacionados às atribuições do cargo.

Técnico em Saúde Pública

Já os candidatos ao cargo de Técnico em Saúde Pública foram submetidos a uma prova objetiva, também de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, em alguns casos, houve a aplicação de uma prova prática, que avaliava habilidades específicas necessárias para o desempenho das atividades.

Pesquisador

Para o cargo de Pesquisador, o processo seletivo envolveu uma prova discursiva, análise de títulos e currículo, além da apresentação do projeto de atuação profissional e defesa de memorial. Essas etapas variavam em pontuação e peso, de acordo com as especificidades de cada cargo.

Especialista

Os candidatos ao cargo de Especialista também passaram por uma prova discursiva, análise de títulos e currículo, e apresentação do projeto de atuação profissional e defesa de memorial. Essas etapas visavam avaliar a capacidade técnica e a experiência dos candidatos na área de atuação desejada.

Como se preparar para o Concurso Fiocruz 2023?

Preparar-se para um concurso público é um desafio, mas com a utilização de materiais de qualidade e um planejamento estratégico, é possível alcançar o sucesso. É fundamental estudar as disciplinas específicas para cada cargo estabelecidas no edital do certame, como saúde pública, gestão em saúde e pesquisa. É importante também manter-se atualizado sobre os temas relevantes na área da saúde, buscando informações em fontes confiáveis e participando de eventos e seminários.

O Concurso Fiocruz 2023 é uma grande oportunidade para profissionais que desejam atuar na área da saúde e contribuir para o avanço da ciência e da pesquisa no país. Com a autorização de 300 vagas e remunerações atrativas, a Fiocruz demonstra seu compromisso em valorizar seus profissionais e promover uma seleção justa e inclusiva.

Se você tem interesse em participar do Concurso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 2023, comece a se preparar desde já. Lembre-se de manter-se atualizado e focado nos seus estudos e nos seus objetivos, pois a dedicação e o empenho são fundamentais para alcançar a aprovação. Boa sorte!