35 órgãos abrem inscrições nesta última semana de Setembro; confira

A última semana de setembro está repleta de oportunidades para aqueles que desejam ingressar na carreira pública. Ao todo, 35 órgãos de diferentes estados brasileiros estão com inscrições abertas para concursos em diversas áreas e níveis de formação. Os salários oferecidos chegam a R$ 32.228,68. Nesta matéria do Notícias Concursos, apresentaremos alguns dos principais concursos abertos, seus requisitos e benefícios. Aproveite essa chance de conquistar estabilidade profissional e uma remuneração atrativa.

Concurso da Defensoria Pública de Minas Gerais

Um dos concursos mais aguardados é o da Defensoria Pública de Minas Gerais. São oferecidas 30 vagas para a carreira de Defensor Público de Classe Inicial, que exige nível superior em Direito. A remuneração inicial para essa posição é de R$ 32.228,68. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2023, por meio do site. A taxa de inscrição é de R$ 325,00. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco (CORE-PE)

O CORE-PE está promovendo um concurso público com 133 vagas, sendo três imediatas e as demais para cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, com salários entre R$ 2.518,32 e R$ 6.835,43. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de outubro de 2023, pelo site. A taxa de inscrição varia entre R$ 77,07 e R$ 96,03, dependendo do cargo pretendido. Para mais informações sobre as vagas disponíveis e requisitos, acesse o edital do concurso.

Concurso da Prefeitura de Ilha de Itamaracá

A Prefeitura de Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 129 vagas em cargos de todos os níveis de formação. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 8.000,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro de 2023, pelo site. As taxas de inscrição variam entre R$ 75,00 e R$ 95,00, dependendo do cargo escolhido. Confira o edital do concurso para mais informações sobre as vagas disponíveis.

Processo Seletivo da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – MOBI-RIO

A MOBI-RIO está selecionando 420 motoristas de articulados para vagas temporárias no Rio de Janeiro. O cargo exige nível fundamental incompleto, experiência como condutor de veículos de grande porte e experiência no transporte coletivo de passageiros, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “E”. A remuneração oferecida é de R$ 3.652,71. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de setembro de 2023, pelo site. Não há taxa de inscrição para esse processo seletivo. Para mais detalhes sobre as etapas do processo, consulte o edital.



Processo Seletivo da Prefeitura de Blumenau-SC na área da Educação

A Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, está realizando um processo seletivo para formação de cadastro de reserva em carreiras de níveis fundamental, médio, magistério e superior na área da Educação. Os salários variam de R$ 1.105,14 a R$ 23.210,71, além de um auxílio-alimentação mensal de R$ 750,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de outubro de 2023, pelo site. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 150,00, dependendo do cargo escolhido. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, consulte o edital do processo seletivo.

Outros Concursos e Processos Seletivos

Além dos concursos mencionados acima, há diversas outras oportunidades abertas nesta semana. Destacamos o concurso da IMBEL, Agência de Fomento de Tocantins, universidades federais e a Prefeitura de Paço do Lumiar/MA, que oferece 210 vagas em cargos de todos os níveis de formação, com salários de até R$ 6.147,31. Aproveite essa chance de conquistar a estabilidade profissional e uma remuneração atrativa. Para mais informações sobre esses concursos e processos seletivos, acesse os respectivos editais disponíveis nos sites oficiais. Clicando aqui você confere todos os concursos públicos disponíveis.

A última semana de setembro traz uma série de oportunidades para aqueles que buscam ingressar no serviço público. Com concursos abertos em diferentes áreas e níveis de formação, é possível conquistar estabilidade profissional e salários atrativos. Não deixe essa chance passar! Aproveite para se inscrever nos concursos que mais se encaixam no seu perfil e boa sorte em sua jornada rumo à aprovação.