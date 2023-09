5 erros comuns em redação do Enem

A redação do Enem é uma das partes mais importantes e temidas do exame. Ela vale até 1000 pontos e pode fazer a diferença na hora de conseguir uma vaga na universidade dos seus sonhos.

Mas, para tirar uma boa nota, é preciso evitar alguns erros comuns que podem comprometer o seu texto e a sua avaliação. Sendo assim, neste artigo, vamos te mostrar quais são esses erros e como evitá-los.

Erro 1: Fugir do tema

O primeiro e mais grave erro que você pode cometer na redação do Enem é fugir do tema proposto. Ou seja, significa escrever sobre algo que não tem relação com o que foi solicitado. Ou, por exemplo, abordar o tema de forma superficial ou parcial. Se você fizer isso, a sua redação será anulada e você receberá zero.

Como se precaver: Antes de começar a escrever, leia atentamente o tema e os textos motivadores que acompanham a proposta. Afinal, eles servem para te orientar e te dar subsídios para desenvolver o seu texto.

Não se afaste do assunto central e não se deixe levar por opiniões pessoais ou informações irrelevantes. Aliás, lembre-se de que o seu texto deve ser dissertativo-argumentativo, ou seja, deve apresentar uma tese, argumentos e uma conclusão sobre o tema.

Erro 2: Desrespeitar os direitos humanos na redação do Enem

O segundo erro que pode zerar a sua redação do Enem é desrespeitar os direitos humanos. Isto é defender ideias que violem a dignidade, a liberdade, a igualdade ou a diversidade das pessoas. Então, se você fizer isso, a sua redação será anulada e você receberá zero.



Como se precaver: Antes de escrever, reflita sobre os valores éticos e morais que devem nortear a sua argumentação. Ou seja, não defenda nem incentive qualquer forma de violência, discriminação, preconceito ou intolerância.

Respeite as diferenças e as opiniões alheias. Portanto, lembre-se de que o seu texto deve propor uma solução para o problema abordado no tema, sempre respeitando os direitos humanos.

Erro 3: Copiar os textos motivadores

O terceiro erro que pode prejudicar a sua nota é copiar os textos motivadores que acompanham a proposta. Isso significa reproduzir trechos ou frases dos textos sem fazer nenhuma alteração, assim como, sem citar a fonte. Então, se você fizer isso, a sua redação será considerada plágio e você perderá pontos.

Como se precaver: Antes de escrever, use os textos motivadores como fonte de inspiração e informação, mas não como modelo ou cópia. Portanto, se você quiser usar alguma ideia ou dado dos textos, faça isso com suas próprias palavras ou entre aspas, indicando a fonte.

Por isso, lembre-se de que o seu texto deve ser original e autoral. Assim, demonstre o seu conhecimento e o seu ponto de vista sobre o tema.

Erro 4: Escrever pouco ou muito na redação do Enem

O quarto erro que pode diminuir a sua nota é escrever pouco ou muito. Isso significa não respeitar o limite mínimo de 7 linhas e máximo de 30 linhas estabelecido pelo Enem. Por isso, se você fizer isso, a sua redação será considerada insuficiente ou excessiva e você perderá pontos.

Como se precaver: Antes de escrever, planeje o seu texto de forma a ocupar todo o espaço disponível, mas sem ultrapassá-lo. Sendo assim, divida o seu texto em cinco parágrafos: um para a introdução, três para o desenvolvimento e um para a conclusão.

Cada parágrafo deve ter cerca de 6 linhas, totalizando 30 linhas. Não deixe linhas em branco entre os parágrafos nem depois do título (que é opcional). É importante lembrar de que o seu texto deve ser completo e coerente, sem faltar nem sobrar informações.

Erro 5: Cometer erros de ortografia e gramática

O quinto erro que pode baixar a sua nota na redação de Enem é cometer erros de ortografia e gramática. Aliás, isso significa escrever palavras erradas ou usar regras incorretas da língua portuguesa. Então, se você fizer isso, a sua redação será considerada inadequada ou incoerente e você perderá pontos.

Como se precaver: Antes de escrever, revise as normas ortográficas e gramaticais que você aprendeu na escola. Assim, se tiver dúvidas, consulte um dicionário ou uma gramática. Durante a escrita, preste atenção na acentuação, na pontuação, na concordância, na regência, na crase, na colocação pronominal e na flexão verbal e nominal.

Depois de escrever, releia o seu texto com atenção e corrija os possíveis erros. Aliás, é bom lembrar de que o seu texto deve seguir a norma culta da língua portuguesa. Isto é, sem gírias, abreviações ou informalidades.

A redação do Enem é uma oportunidade de mostrar o seu conhecimento, a sua capacidade de argumentação e a sua competência escrita. Então, para tirar uma boa nota, é preciso evitar os erros comuns que podem comprometer o seu texto e a sua avaliação. Fique atento!