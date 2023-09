Se você está se preparando para um concurso público, sabe que a redação pode ser uma etapa decisiva para a sua aprovação. Por isso, é fundamental que você saiba como escrever um texto claro, coerente, coeso e adequado ao tema proposto.

Mas, além de dominar as técnicas de escrita, você também precisa evitar alguns erros comuns que podem comprometer a sua nota e a sua vaga. Neste artigo, vamos te mostrar 5 erros para não cometer em redação para concursos e como corrigi-los. Confira!

Erro 1: Não ler o edital

O edital é o documento que contém todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo as regras e os critérios da prova de redação. Ao ler o edital, você vai saber qual é o gênero textual cobrado, qual é a banca organizadora, qual é o número de linhas exigido, quais são os temas possíveis, quais são os aspectos avaliados e quais são as penalidades previstas.

Essas informações são essenciais para você planejar e executar a sua redação de forma adequada e eficiente. Muitos candidatos cometem o erro de não ler o edital com atenção ou de deixar para lê-lo na véspera da prova. Isso pode gerar surpresas desagradáveis e prejudicar o seu desempenho.

Erro 2: Não compreender a proposta

A proposta é o enunciado que apresenta o tema e os textos motivadores que devem orientar a sua produção textual. Ao ler a proposta, você deve identificar qual é o assunto central, qual é a abordagem solicitada, quais são as fontes de informação disponíveis e quais são as instruções específicas.

Esses elementos vão ajudar a delimitar o seu recorte temático, a definir a sua tese e a selecionar os seus argumentos.



Muitos candidatos cometem o erro de não compreender a proposta ou de interpretá-la de forma equivocada. Isso pode levar à fuga ao tema ou à tangenciamento do tema, motivos para zerar ou perder pontos na redação.

Erro 3: Fugir do tema

A fuga ao tema é um dos motivos mais frequentes para zerar ou perder pontos na redação. Para não cometer esse erro, você deve manter o foco no assunto central e na abordagem solicitada pela proposta.

Você também deve evitar abordar temas polêmicos ou irrelevantes, que desviem a atenção do leitor ou gerar mal-entendidos. Além disso, você deve evitar copiar trechos dos textos motivadores ou de outras fontes, pois isso pode caracterizar plágio ou falta de autoria.

Muitos candidatos cometem o erro de fugir do tema por falta de conhecimento sobre ele ou por querer mostrar erudição sobre outros assuntos. Isso pode demonstrar falta de capacidade crítica ou de argumentação sobre o tema proposto.

Erro 4: Desrespeitar a norma culta

Ao escrever uma redação para concurso, você deve obedecer a essas regras e evitar erros de concordância, regência, crase, pontuação, acentuação, grafia e outros. Você também deve evitar usar gírias, expressões coloquiais, estrangeirismos e abreviações.

Para não cometer esse erro, você deve revisar o seu texto com atenção e consultar um dicionário ou uma gramática em caso de dúvida.

Muitos candidatos cometem o erro de desrespeitar a norma culta por falta de hábito de leitura ou de escrita. Isso pode comprometer a clareza e a correção do texto, além de causar uma má impressão no leitor.

Por isso, é importante que você leia textos de qualidade, como livros, revistas e jornais, que seguem a norma culta. Você também pode estudar as regras gramaticais e ortográficas, fazendo exercícios e questões sobre elas.

Erro 5: Escrever um texto confuso

O quinto erro que você deve evitar é escrever um texto confuso. Um texto confuso é aquele que não apresenta clareza, coerência, coesão e organização. Para não cometer esse erro, você deve seguir uma estrutura lógica e bem definida na sua redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão.

Você também deve usar conectivos adequados para estabelecer relações entre as partes do texto e entre as ideias expostas. Além disso, você deve usar um vocabulário preciso e variado para expressar o seu pensamento com objetividade e elegância.

Muitos candidatos cometem o erro de escrever um texto confuso por falta de planejamento ou de revisão. Isso pode dificultar a compreensão do leitor ou gerar contradições no texto. Por isso, é importante que você faça um esboço do seu texto antes de começar a escrever, anotando as suas ideias principais e os seus argumentos.

Por fim, você também deve reler o seu texto com cuidado, verificando se ele está claro, coerente, coeso e organizado. Você também pode pedir a opinião de alguém sobre o seu texto ou usar ferramentas online, que analisa a qualidade do seu texto.